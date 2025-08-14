'Tardear' revela el estado real y actual de Kiko Jiménez tras la supuesta infidelidad de Sofía Suescun

Han pasado tres días desde que 'Tardear' avanzó la exclusiva de la revista Lecturas que apuntaba a que Sofía Suescun y Kiko Jiménez estaban al borde de la ruptura después de que ella le hubiera ocultado encuentros con el influencer Juan Faro. Desde entonces son muchos los que se preguntan cómo está la pareja y qué pasará con ellos.

El primero en revelar cuál fue la reacción de Kiko Jiménez a esta información fue Omar Suárez. El colaborador explicó en 'Vamos a ver' que fue él quién le dio la noticia a su compañero de 'Fiesta' y que le sorprendió su manera de tomársela pues se quedó en shock y le vio como sin querer responder como es habitual.

Este jueves, en 'Tardear' han sido varios colaboradores los que han dado la última hora sobre la relación de Kiko Jiménez y Sofía Suescun y cuál era el estado del colaborador antes de que el programa que presenta Verónica Dulanto consiguiera hablar en exclusiva con Juan Faro, el influencer con el que Sofía Suescun podría haber sido infiel a su pareja.

"A mí desde luego lo que me dicen es que la historia entre Sofía y Juan ha sido real. Que Kiko se ha enterado de la historia recientemente y que por eso está hundido. De hecho, me dicen frase literal, que está hundido y que Sofía está temiendo en este totum revolutum perder a Kiko", exponía Marisa Martín Blázquez. "Es que lo va a perder", apostillaba Belén Rodríguez.

Después, Verónica Dulanto conectaba con Enrique Ulzurrun, el reportero que estaba junto a la casa de Juan Faro para que avanzara una noticia bomba que daba un giro a toda esta historia. "Él dice que no tiene ganas de televisión pero me apunta que todo esto viene por parte de una amiga de Sofía que podría ser el topo. Y lo gordo es que cuando le pregunto que por qué han tenido tanta discreción y que por qué él no sigue a Sofía y ella a él me dice que no es que no la siga sino que nos tenemos bloqueados. ¿Y por qué se han bloqueado? ¿Qué ha pasado?", se preguntaba el reportero.

Era entonces cuando Leticia Requejo ponía sobre la mesa su teoría de por qué Juan Faro y Sofía Suescun se han bloqueado. "Seguramente hace siete días que Kiko Jiménez se entera de esta movida, que tiene todos los ingredientes para que sea verdad, pues Sofía para recuperar a Kiko y para que su relación no se vaya al traste decide cortar todo tipo de contacto y vínculo con Juan y el primero es el bloqueo en redes", exponía la colaboradora.

"Parece ser que ha habido un pacto entre Sofía y Kiko de que a esta persona se le bloqueara", añadía Marisa Martín Blázquez. "Pero eso no tiene sentido porque Kiko si que le sigue", le contestaba Belén Rodríguez asegurando que para ella el bloqueo vendría porque Sofía se habría pillado de Juan Faro y para evitar males mayores había decidido romper cualquier vínculo con él.