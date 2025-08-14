Juan Faro paraliza 'Tardear' y da un giro radical al revelar su verdadera relación con Sofía Suescun

Desde el pasado martes, Sofía Suescun y Kiko Jiménez están en boca de todos por la posible infidelidad de la reina de los realitys con el influencer Juan Faro. Y precisamente este último ha irrumpido este jueves en 'Tardear' después de los vídeos que subía a sus redes sociales reaccionando a esta polémica.

Así, el influencer estallaba en sus redes sociales al verse superado por este terremoto mediático y que le siga la prensa. Desde que se avanzó la portada de la revista Lecturas que informaba de una posible ruptura entre Sofía y Kiko después de que ella hubiera mantenido encuentros secretos con Juan Faro.

"A ver chicos como ya habréis visto estoy saliendo en la tele por temas de corazón. Yo no he buscado esto. Lo que me molesta es que se esté diciendo de mí es que esto me interesa y que lo he filtrado yo, yo no he filtrado nada, ni quiero esto ni busco la televisión, ni es mi mundo ni voy a salir en programas ni nada. No necesito la televisión ni la quiero, es más me está resultando bastante perjudicial porque iba a lanzar un negocio y ahora no lo puedo lanzar", se quejaba Juan Faro en sus redes.

"Ahora no lo puedo lanzar porque la gente se me va a echar encima. Me lo tengo que comer y aguantarlo... hasta que todo esto pase", añadía Juan Faro en sus redes sociales tal y como se hacía eco 'Tardear' nada más arrancar el programa de este jueves.

Juan Faro irrumpe en 'Tardear' y habla del bloqueo a Sofía Suescun

Pero además, 'Tardear' conseguía hablar en directo con el propio Juan Faro. Así, Verónica Dulanto paralizaba el programa y el debate en plató porque su reportero Enrique Ulzurrun estaba en directo con el influencer. "Yo os atiendo de verdad porque ante todo educación y estáis aquí todo el día, me sabe mal no atenderos o daros algo, pero más declaraciones no voy a dar. Es verdad que os atiendo por respeto y educación", aseveraba él.

En ese sentido, Verónica Dulanto le daba las gracias a Juan Faro por su amabilidad al atender a la prensa pues además ella se había mensajeado con él por la mañana. "Esto es bicarbonato comparado con todo lo que me pasó, yo os atiendo sin faltar el respeto porque a mí esto me da igual, no tengo pareja y no tengo nada, esto es algo nuevo para mí, yo no quiero más televisión y a esperar que pase todo esto", incidía el influencer.

"Yo no soy nadie, no me creo que porque me sigan los periodistas sea famoso, esto es un jaleo que se olvidará y no me creo nadie para no atenderos o pasar de largo alguien que está trabajando", añadía mientras Verónica Dulanto trataba de hacerle una pregunta. "Bueno no voy a responder a nada", le adelantaba él.

Así, Verónica Dulanto le preguntaba por qué él y Sofía Suescun se han bloqueado en redes sociales. "Eso ya vais a su casa y se lo preguntáis a ella", soltaba Juan Faro. "No, si también estamos", le aclaraba la presentadora de 'Tardear' mientras el influencer se quitaba el pinganillo y se marchaba del directo después de que él mismo haya revelado que Sofía y él se tienen bloqueados después de que se haya hablado mucho de que ninguno de los dos se sigue y que quienes si se siguen son él y Kiko Jiménez.