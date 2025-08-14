Suso Álvarez entra al trapo de la polémica de Sofía Suescun y habla en estos inesperados términos

La portada de la revista Lecturas asegurando que Sofía Suescun y Kiko Jiménez podrían estar al borde de la ruptura después de que él haya descubierto los encuentros secretos de su pareja con el influencer Juan Faro sigue dando que hablar. El último en pronunciarse ha sido Suso Álvarez.

Así, el que fuera el primer novio conocido de Sofía Suescun tras la relación que ambos mantuvieron en 'GH 16' se manifestaba sobre este tema en 'Vamos a ver'. Y el colaborador no dudaba en dar la cara por Juan Faro asegurando que no necesita nada de esto para darse a conocer. "Yo conozco a Juan Frao y le tengo bastante cariño la verdad. Yo creo que si alguien no tiene necesidad ahora mismo de jugar en este tema es él" , defendía.

"Cuando se abre un melón así de grande muchas veces tendemos constantemente a empezar a señalar unos a otros y a quién le interesa esto. Y yo te puedo asegurar que a Juan Frao todo este culebrón por llamarlo de alguna manera no le interesa para nada. Cuestionáis que por qué responde así, él es un gran influencer y youtuber pero con los medios de comunicación no está acostumbrado y él no tiene que dar explicaciones porque no tiene ninguna responsabilidad", seguía explicando Suso Álvarez.

Sin embargo, el resto de colaboradores de 'Vamos a ver' le replicaban pues creían que Juan Faro está encantado con todo este asunto. "Yo es que no me imagino a Juan Faro participando de todas estas cosas, de verdad no me lo imagino, pero a lo mejor me equivoco", insistía Suso Álvarez mientras Adriana Dorronsoro exponía que el silencio de Kiko y Sofía hace que piense que algo de verdad hay en todo este asunto.

Después, 'Vamos a ver' recuperaba cómo Suso Álvarez dijo en su día que Sofía Suescun le había sido infiel a Kiko Jiménez con él. "Reafirmo lo que dije. Ese día estaba bastante cabreado porque Sofía había hecho una entrevista por la noche donde a mí me dejaba fatal", aseveraba el colaborador.

Por otro lado, sobre lo que tanto se está hablando de una posible relación abierta entre ellos, Suso ha sido muy claro. "Yo no creo que tengan una relación abierta para nada. Solo hay que tirar de hemeroteca, cuando Kiko estuvo en GH VIP y tuvo un tonteo con Estela a Sofía le sentó muy mal y a la inversa, cuando Sofía estuvo en un reality que se decía que si le había dado un beso a un amigo a Kiko le sentó muy mal, la reacción no era de una pareja liberal y abierta", recalcaba Suso Álvarez.

Suso Álvarez desmiente a Maite Galdeano y Cristian Suescun

Suso Álvarez habla de la posible infidelidad de Sofía Suescun a Kiko Jiménez

Asimismo, Suso no ha dudado en recriminar los comentarios de Maite Galdeano y Cristian Suescun y dejar claro que lo que dicen de que Sofía no tiene personalidad es mentira. "Me está sorprendiendo mucho el testimonio de su hermano, yo la Sofía que recuerdo es que tenía una gran personalidad, que sabía lo que quería y lo que no y que tenía las ideas bien claras. Y tú no le hacías entrar en vereda, recuerdo que estábamos en la misma agencia y ella como no lo viese claro no iba por aquí ni por allá", proseguía diciendo.

"Me sorprende que toda la responsabilidad se la lleve Kiko y que lo estén demonizando, a ver y no puede ser que las responsabilidades estén equilibradas, yo no me imagino a Sofía diciendo que sí a todo", sentenciaba Suso Álvarez antes de que Carmen Borrego defendiera que Sofía es libre desde que su madre Maite Galdeano salió por la puerta de su casa.

Por último, Suso Álvarez soltaba un dardo a Cristian Suescun. "Se os olvidan muchos detalles, si Kiko era tan malo Cristian Suescun era la sombra de Kiko, quedaban para entrenar, quedaban para cocinar, para sacar al perro, quedaban para todo. Si yo veo que mi cuñado no valora a mi hermana cortaría en el momento no ahora", concluía el colaborador.