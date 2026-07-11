Día de récord en La 1 de TVE con la galáctica audiencia del España-Bélgica y golpe en la mesa de 'Tu cara me suena', incombustible pese al fútbol

La 1 de RTVE vivió un día de récord en audiencias este viernes 10 de julio gracias principalmente al España-Bélgica de los cuartos de final pero también al estratosférico rendimiento de los sanfermines a primera hora de la mañana. Mientras, Atresmedia confirmó su absoluto acierto manteniendo la segunda semifinal de 'Tu cara me suena', que dio comienzo tras el partido y se convirtió en la opción privada líder.

El encuentro deportivo, que se saldó con victoria de la selección española y clasificación para semifinales, colocando al país entre los cuatro mejores del torneo mundialista 16 años después (desde Sudáfrica 2010), nos paralizó con un 67,7% de cuota de pantalla y más de diez millones de telespectadores únicamente en la pantalla de La 1, que logró el minuto de oro a las 22:51 horas rozando los 11,7 millones espectadores y el 72% de share.

A este seguimiento hay que sumar el de Teledeporte (2,6% y 388.000) y el de La2Cat (2% y 294.000). En total, casi 11 millones de españoles vieron el choque a través de los canales de difusión de RTVE, lo que se tradujo en un abrumador 72,3% de cuota. Cifra que se elevó a un 76,5%, con 11,4 millones de televidentes si agregamos los resultados obtenidos por DAZN, la televisión de pago. Con estas métricas hay que decir que se trató del partido más competitivo del campeonato pero no el más visto en miles; superado por los casi 13 millones que aunó el Portugal-España el pasado lunes 6 de julio.

Y esto es así porque la de este viernes fue una jornada propensa a la reunión fuera de los hogares y a la congregación en espacios públicos, restaurantes, pubs, discotecas y en torno a las miles de pantallas gigantes que se instalaron en diversos puntos del país. No solo en las capitales de provincia o en las principales urbes, también en numerosos pueblos. Por tanto, los datos antes señalados nos estiman que el España-Bélgica colapsó el país, pero no reflejarían un realismo lo suficientemente preciso.

El España vs Bélgica de anoche firma los siguientes datos en otras cadenas:



⚽️ En @La1_tve 67.7 share y 10.095.000 esp

⚽️ En @teledeporte 2.6 share y 388.000 esp

⚽️ En #La2Cat 12.2% share (Cataluña) y 294.000 esp

⚽️ En @DAZN 4.2% share y 620.000 esp#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/41xf6AdSTl — Dos30' (@Dos30TV) July 11, 2026

Aun así, los registros fueron formidables y permitieron encumbrar a La 1 de TVE a un día de récord con un impresionante 30,8%, su mejor promedio diario en dos años (desde la final de la Eurocopa España-Inglaterra en 2024). Y en ello tuvo que ver ese 67,7% del enfrentamiento futbolístico, el 35,8% (3.471.000 espectadores) del post partido 'Camino a Nueva York' y el 45,6% de la cobertura de los sanfermines (desde las 07:15 hasta las 08:30 horas) que impulsó a 'La hora de La 1' a un 25,3% después. En el momento exacto del cuarto encierro la audiencia se disparó a un 68,3% de cuota, la más alta de este año, y a 1.368.000 televidentes en simulcast en La 1 y el Canal 24 horas.

Impactante el #Encierro4RTVE ofrecido ayer por @La1_tve y que obtuvo estos datos



🐂 'Viva San Fermín' se hizo con el 45.6% de share y 660.000 espectadores desde las 7:15 hasta las 8:30h



🐂 El encierro sube al 60.7% de share y 1.217.000 espectadores#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/EGd1nXpCx8 — Dos30' (@Dos30TV) July 11, 2026

La 2ª semifinal de 'Tu cara me suena' triunfa en Atresmedia tras el España-Bélgica del Mundial

Mención aparte merece la segunda semifinal de 'Tu cara me suena' en Antena 3. La cadena de Atresmedia tomó la arriesgada decisión de mantener la gala de su buque insignia del prime time y acertó. Como era en directo, se pudo jugar con el horario. Así, la emisión arrancó una vez concluyó el fútbol, al filo de las 23:15 horas. Y, aunque se enfrentó a la fuerza del post partido y a la resaca del mismo, obtuvo un sobresaliente 18% de share y congregó a 1.142.000 espectadores de principio a fin; a pesar de que la entrega finalizó a altas horas de la madrugada (02:15).

Un muy meritorio resultado que volvió a demostrar que el talent de imitaciones, que llegará a su fin el próximo viernes 17 de julio, es incombustible pese a las adversidades en la programación. La semifinal fue la oferta líder entre las televisiones privadas y el espacio no deportivo más visto de la noche del viernes. Superó en más de doce puntos a su competidor más inmediato, Telecinco, y se situó casi siete puntos por encima de la media diaria de Antena 3 (11,1%).

🎶 #TCMS se enfrentó anoche a la resaca del fútbol y logra un fantástico 18% de share y 1.142.000 espectadores de inicio a fin



🎶 Más de 3.2 millones de espectadores únicos siguieron #TCMSSemifinal



🎶 Enorme fidelidad del 34.8% para @TuCaraMSuena#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/kyqAe8asYp — Dos30' (@Dos30TV) July 11, 2026

Por su parte, Telecinco, que no toca fondo, pulverizó un récord en negativo y firmó un nuevo mínimo histórico en la jornada de este viernes con un duro 5,3% de share medio; resultado del brutal impacto del Mundial de Fútbol en particular (llevó a un 3,8% al refrito de 'De Viernes') pero también de un daytime muy pobre con el 4,6% de 'Amor o lo que surja' (mínimo) o el crítico 6,3% de 'El verano se mueve'. Formatos que contribuyeron a lastrar a un 'De Lunes a Viernes' que, al menos, logró remontar ligeramente la tarde con un 7%. En la mañana, reseñable fue el mal 7,7% de Patricia Pardo con 'Vamos a ver'.