'Tu cara me suena 13' cierra sus 5 finalistas en Antena 3 con una eliminación sorpresa, que se queda a las puertas por la mínima

Tras la clasificación de J Kbello como primer finalista la semana pasada, Antena 3 ha emitido este viernes la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 13' en directo a pesar del decisivo partido de cuartos de final entre España-Bélgica del Mundial en La 1. Una gala que ha servido para conocer a los otros cuatro finalistas de la edición que lucharán por la victoria en la gran final de la próxima semana.

En esta segunda semifinal en directo, el programa abría una votación para que el público desde sus casas a través de mensajes SMS, llamadas telefónicas así como a través de la web del programa de forma gratuita otorgara sus votos. Estas puntuaciones sumadas a las del jurado llevaban a la puntuación final, que permitía conocer a los finalistas de esta décimo tercera edición.

Eran las 23:15 horas una vez había acabado el partido con la victoria de España cuando Antena 3 arrancaba la segunda semifinal de 'Tu cara me suena 13' en directo. Lo hacía con Leonor Lavado convertida en Melody cantando su versión del "Ilarié" como primera actuación. Justo detrás llegaba María Parrado convertida en Pastora Soler desatando "La tormenta". Y el tercero en salir al escenario era Martín Savi cantando "Vivir es así es morir de amor" de Camilo Sesto.

Después llegaba el turno de Aníbal Gómez, que sorprendía versionando el famoso "Creep" de Radiohead. Y tras él era Paula Koops la que llevaba a cabo el "Training VIP" de la noche cantando por Ana Torroja con "Una rosa es una rosa" de Mecano. Otra que también deslumbraba era Cristina Castaño cantando "La fiesta terminó" de Paloma San Basilio.

Justo después salía al escenario Sole Giménez volviéndose punkie con su versión de "Try" de Pink. El último semifinalista en tratar de conquistar al público y el jurado era Jesulín de Ubrique con "Sangre española" homenajeando a Manolo Tena. Aunque después de él era J Kbello el que hacía una exhibición dejando a todos sin palabras cantando "Mon amour" de Slimane, representante de Francia en Eurovisión 2024.

María Parrado, ganadora de la segunda semifinal

Tras las actuaciones y escuchar a Sergio Rivero, ganador de 'OT 2005', como Harry Styles tocaba conocer el último veredicto del jurado. Así, Florentino Fernández, Lolita Flores, Chenoa y Ángel Llàcer votaban por última vez en esta edición y le otorgaban los 12 puntos a María Parrado, 11 a Cristina Castaño, 10 a Sole Giménez, 9 a Martín Savi, 8 a Aníbal Gómez, 7 a Leonor Lavado, 6 a Paula Koops y 5 a Jesulín de Ubrique.

Después era el momento de conocer las puntuaciones del público desde sus casas siendo María Parrado la favorita llevándose los 12 puntos por delante de Cristina Castaño (11), Martín Savi (10), Paula Koops (9), Sole Giménez (8), Aníbal Gómez (7), Leonor Lavado (6) y Jesulín de Ubrique (5). Con ello, María Parrado volvía a ganar la gala siendo la segunda concursante que más galas ha conseguido quedar la primera por detrás de J Kbello.

Votos del jurado

María Parrado: 46 (12)

Cristina Castaño: 39 (11)

Sole Giménez: 39 (10)

Martín Savi: 39 (9)

Aníbal Gómez: 37 (8)

Leonor Lavado: 26 (7)

Paula Koops: 25 (6)

Jesulín de Ubrique: 21 (5)

Votos del público

María Parrado: 12

Cristina Castaño: 11

Martín Savi: 10

Paula Koops: 9

Sole Giménez: 8

Aníbal Gómez: 7

Leonor Lavado: 6

Jesulín de Ubrique: 5

Estos son los 5 finalistas de 'Tu cara me suena 13'

Pero el momento más esperado de la noche llegaba cuando Manel Fuentes anunciaba a los cuatro finalistas que acompañarán a J KBello en la gran final de 'Tu cara me suena 13' el próximo viernes. La segunda finalista era María Parrado con 261 puntos mientras que Cristina Castaño se clasificaba al quedar tercera en la clasificación general con 248 puntos. Le seguía de cerca Martín Savi, que también luchará en la gran final tras conseguir 235 puntos. Y finalmente, la última finalista de esta edición es Paula Koops con 215 puntos. Con ello, Sole Giménez se quedaba a las puertas de la gran final por solo 8 puntos.

Clasificación general

J Kbello

María Parrado: 261 puntos

Cristina Castaño: 248 puntos

Martín Savi: 235 puntos

Paula Koops: 215 puntos

Sole Giménez: 207 puntos

Aníbal Gómez: 158 puntos

Jesulín de Ubrique: 151 puntos

Leonor Lavado: 140 puntos

Las imitaciones de los finalistas

Tras proclamar a los cinco finalistas, Manel Fuentes aprovechaba para preguntarles qué artista imitarán en la gran final con la intención de ganarse al público desde casa para que les haga ganador de esta edición. A falta de conocer a qué artistas imitarán los otros concursantes en la gran final, podemos ver como será una gala de lo más cinematográfica con hasta tres actuaciones de grandes películas: