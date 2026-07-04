'Tu cara me suena' alza al primer finalista de la edición en su gala 12, que acaba con el jurado abucheado por el público

'Tu cara me suena 13' oficializó su entrada en la recta final del concurso este viernes 3 de julio celebrando su primera semifinal, que culminó con el nombramiento del primer finalista de la edición, que no tendrá que someterse al veredicto del jurado en la próxima gala. Si bien las valoraciones de los números de J Kbello y Martín Savi estuvieron pasados por abucheos, Aníbal Gómez continuó custodiando el fondo del ranking una semana más con su número como Samantha Fox.

El oro de esta semana fue a parar a María Parrado, que consiguió su tercera victoria de la edición gracias a su aplaudida imitación de Céline Dion. El segundo escalón lo ocupó este viernes Leonor Lavado, que conquistó al jurado como nunca con su aplaudida imitación de Luz Casal. Por otro lado, el bronce quedó en manos de Paula Koops, que esta semana deslumbró como Dolly Parton.

Cristina Castaño revoluciona 'Tu cara me suena' como Dua Lipa y Leonor Lavado da la sorpresa como Luz Casal

Leonor Lavado sorprende con su imitación de Luz Casal

La encargada de abrir una de las dos noches más decisivas de 'Tu cara me suena 13' este viernes fue Cristina Castaño, que siguiendo los pasos de Ana Guerra en la anterior edición, tomó el escenario con rutina de baile incluida transformada en una Dua Lipa pelirroja. Al ritmo de 'Illusion', la actriz demostró una semana más que no piensa dejar de luchar por garantizarse un puesto en la gran final.

"Ha sido espectacular, es alucinante verte cada semana, ver cómo te construyes y te vuelves a construir en el personaje que quieras. Es que es tan flipante", comenzó señalando Florentino Fernández, aplaudiendo la versatilidad de la concursante. Y si bien el elaborado número no le sirvió a la intérprete para ganarse la primera plaza de la final ni regresar al podio del ranking, el público y el jurado se fundieron en aplausos.

Quién recibió una excepcional ronda de aplausos y ovaciones este viernes en 'Tu cara me suena 13' fue Leonor Lavado, que acostumbrada a firmar las parodias de cada semana y cargar con el peso cómico de las galas durante toda la edición, este viernes firmó una de las grandes sorpresas de la noche con su impresionante imitación de Luz Casal. Entonando 'Un nuevo día brillará' y con un magnetismo y presencia escénica que llenó el escenario completamente vacío, la humorista rozó la victoria, colocándose en primera posición por el jurado.

"Yo cerraba los ojos y estaba Luz. La verdad es que ha sido alucinante", señaló Chenoa incrédula, que más tarde le otorgaría sus 12 puntos de la noche. "Es imposible que hoy te ponga el 4, porque creo que hoy ha sido una noche muy mágica para ti. Has podido hacer lo que tú sabes hacer, qué es imitar súper bien y lo que has aprendido en este programa, que es a cantar. Le has dado sentido a las frases, la canción", destacó Llàcer asombrado. "Lo he disfrutado muchísimo porque tú lo estabas disfrutando, te lo has tomado en serio. Y tomándolo en serio te has sentido bien, has estado cómoda. Eso es tan bonito y tan importante, ya te digo que hoy tú tendrás dos dígitos por mi parte", terminó añadiendo.

Paula Koops brilla como Dolly Parton y Aníbal Gómez firma la parodia de la noche con Samantha Fox

Aníbal Gómez parodia a Samantha Fox

Y cuando parecía que, después de doce semanas en 'Tu cara me suena 13', conocíamos todos los trucos de Paula Koops, la artista madrileña regresó al escenario este viernes dispuesta a dificultar aún más el trabajo al jurado con su número como Dolly Parton. Rodeada de niños, con el mítico look de la cantante y con una actitud que superó por completo las expectativas de Llàcer y compañía, la concursante se deshizo por completo en su versión de 'What's up'.

"Hoy he flipado contigo Paula. Sé que el día que no pude venir ganaste y me dio muchísimo coraje que ese día no pudiese estar, por eso me encantaría que ganases la gala hoy. De verdad que hoy no he visto a Paula Koops por ningún sitio", señaló Lolita celebrando el impresionante número de la cantante, que tan solo ha firmado una victoria en la edición. "No sé que te ha pasado esta noche, te lo digo de corazón. Porque lo que hemos visto ha sido alucinante", reconoció Florentino Fernández, también asombrado.

Quién causó menos sorpresa, pero una semana más cumplió con su papel en 'Tu cara me suena 13' fue Aníbal Gómez. Tras el poderoso número de Dolly Parton, el humorista tomó el escenario con sus galas más sensuales para convertirse en una versión drag de Samantha Fox que revolucionó tanto al público como al jurado con sus atrevidos movimientos al ritmo de 'I only wanna be with you'. Sin embargo, el cómico no corrió la misma suerte que Leonor Lavado en las votaciones.

"A ver, estamos hablando poco de la musculatura de piernas de Aníbal, poco, poco. La verdad es que era tan grotesco el número que no he podido parar de mirar, el problema era cuando te agachabas que tenía un poco de miedo", comentó Chenoa entre risas. "Te has estado besando toda la canción ¿Eso estaba en el vídeo original?", preguntó Àngel Llàcer con sorna. "Cuando te lo pasas bien, disfrutas, te lo trabajas, eres un regalo. Eres un regalo de la vida de verdad", terminaba destacando el presidente.

Martín Savi no convence como Luis Miguel y J Kbello lo vuelve a hacer como Imagine Dragons

J KBello deslumbra con su versión de Imagine Dragons

Justo después, Martín Savi regresó al escenario de 'Tu cara me suena 13' dispuesto a deslumbrar como Luis Miguel. Sin embargo, pese a su emotiva interpretación de 'Por debajo de la mesa' y el potente número que firmó en blanco y negro ganándose una sonora ovación del público en plato, al igual que J Kbello, el joven no contó con el respaldo del jurado en esta primera semifinal, convirtiéndose finalmente en víctima de una estrategia para aupar a otros concursantes que no han brillado tanto durante la edición en esta noche decisiva.

"Las cosas como son Martín, tú cantas bien por encima de la mesa, por debajo y por donde te pongas", destacó Chenoa sin desvelar que más adelante otorgaría una de las puntuaciones más bajas al joven argentino. "Imitar a Luis Miguel es muy difícil, pero es verdad que el deje, la forma que tiene de balancear las canciones, de frasear… En eso te has parecido. Luego guapo sí que eres como él", señaló Lolita también sin adelantar su pésima valoración.

Justo después, J Kbello retomó su tarea habitual de firmar el número más aclamado de la noche en 'Tu cara me suena 13', esta vez transformado en Imagine Dragons. Y si bien su interpretación de 'Radioactive' ya contó con un inicio épico junto a la banda sobre el escenario, el gaditano elevó el nivel por las nubes al sobrevolar el plató culminando su actuación suspendido por encima de sus compañeros como por arte de magia.

Sin embargo, y pese a las buenas valoraciones del jurado, el bailarín terminó siendo uno de los grandes afectados de la gala. "Es muy difícil, estoy desesperada porque es muy complicado", comenzó confesando Chenoa entre aplausos del público. "A parte de que haces show es cómo te entregas a todo lo que haces, es una maravilla, ver la cara de admiración de tus compañeros es… Lo tuyo es de otra liga, te felicito de todo corazón, no hay nada malo en ti nunca", destacó entonces la cantante."Es un orgullo muy grande ver cómo trabajas y cómo lo haces, pero por otro lado… qué hacemos el jurado para poner las notas", destacó Lolita sin desvelar las bajas puntuaciones que otorgarían al gaditano.

Jesulín de Ubrique sorprende junto a María José Campanario y Sole Giménez brilla como Lady Gaga

Jesulín de Ubrique y María José Campanario, juntos en 'Tu cara me suena'

Y este viernes, Jesulín de Ubrique se hizo esperar hasta la recta final de la noche para regresar al escenario de 'Tu cara me suena 13' acompañado de María José Campanario, que protagonizó su debut en el concurso para transformarse en Amistades peligrosas junto a su marido. Y entre candelabros y lámparas de araña en lo que parecía un baile de máscaras, el dúo firmó una versión de 'Me quedaré solo' que levantó al jurado al completo.

"La verdad es que me ha sorprendido, yo no sabía que tú cantabas. Es que además cantas muy bien y Jesús tú has estado hoy en tu sitio, mejor que nunca", destacó Lolita visiblemente sorprendida. "Es un privilegio que nos regaléis vuestra intimidad, porque yo os imagino en casa a los dos disfrutando de esta canción. El privilegio que supone esto… Solo puedo deciros gracias y que Jesús, igual gracias a tu mujer esta noche no hay ningún 4", señaló Florentino Fernández, que más tarde otorgaría su 12 a la pareja.

Después, Sole Giménez reapareció en escena junto a Miquel Fernández para asumir un nuevo reto en 'Tu cara me suena 13', en este caso recrear la magia del dúo de jazz formado entre Lady Gaga y Tony Bennett con una sencilla puesta en escena que solo tenía como apoyo la química entre ambos y un piano de fondo. Así, la intérprete deslumbró como nunca en su versión de 'Cheek to cheek', recibiendo una elevada puntuación por parte del público y una grata valoración del jurado.

"Gracias por venir y aceptar la invitación porque para nosotros es un lujo tenerte aquí. Además viendo desde que te fuiste de aquí toda la carrera que has hecho, las cosas tan bonitas que has conseguido y siempre has acertado. Nosotros nos quedamos aquí y te dejamos ir de repente vuelve un gran artista, actor, un gran cantante de nuestro país", señaló Àngel Llácer dirigiéndose a Fernández. "De golpe nos habéis transportado, en esta actuación nos hemos olvidado de que estábamos en ‘Tu cara me suena’, de verdad os lo digo, felicidades porque nos habéis complicado la noche. La teníamos complicada pero habéis llegado vosotros y nos la habéis complicado más", insistió.

María Parrado firma su tercera victoria en 'Tu cara me suena 13' con su magistral imitación de Céline Dion

María Parrado consigue su tercera victoria en 'Tu cara me suena'

Pero la victoria de este viernes en 'Tu cara me suena 13' estaba reservada para María Parrado, que gracias a la elevada puntuación del público terminó la noche con su tercera victoria de la edición gracias a su magistral imitación de Céline Dion. Al ritmo de 'Ne partez pas sans moi' y luciendo el icónico look blanco con el que la artista se alzó con la victoria en Eurovisión en 1988, la benjamina de la edición se hizo con una ronda de aplausos del público y el jurado.

"Yo he escuchado a mucha gente, pero eres una de las mejores voces que tienes este país. Es alucinante el rango vocal, sé que estás imitando, pero hay que tener la máquina vocal para hacer lo que haces tú. Imitas perfectamente todos los gestos pero no haces el esfuerzo", destacó Chenoa aplaudiendo el alto nivel de la concursante, a la que sin embargo no otorgó la mayor puntuación de la noche.

J Kbello se convierte en el primer finalista de 'Tu cara me suena 13' tras unas valoraciones pasadas por abucheos

J Kbello, primer finalista de 'Tu cara me suena 13'

Así, la fase de valoraciones de la primera semifinal de 'Tu cara me suena 13' quedó marcada por la polémica por la iniciativa del jurado de este viernes por valorar a otros concursantes que han pasado más desapercibidos durante toda la edición. Un giro en el 'modus operandi' habitual de Chenoa y compañía que causó una lluvia de abucheos entre el público, especialmente en las valoraciones e J Kbello, que recibió las puntuaciones más bajas de su paso por el concurso.

"Os lo voy a explicar porque evidentemente él no se merece estas notas, pero nosotros hemos hecho unos cálculos y sabemos que va a estar en la final sí o sí. Entonces, sabiendo eso, nuestras notas de hoy no repercuten en nada la clasificación de este programa, por lo tanto da igual", advirtió el catalán adelantando el desenlace de la noche. Y es que, tras coronar como ganadora de la noche a María Parrado y sumar las puntuaciones de la noche al ranking general, Manel Fuentes anunció a J Kbello como el primer finalista clasificado.

Al ser el concursante que mayor puntuación acumulaba en el marcador general gracias a sus cinco victorias, el gaditano se libró de pasar por el pulsador este viernes, pudiendo elegir cuál será su imitación para la segunda semifinal del concurso, que tendrá lugar el próximo viernes 10 de julio. En esa entrega, J Kbello actuará a modo de exhibición, sin someterse a la valoración del jurado, mientras que el resto de sus compañeros se jugarán las cuatro plazas restantes para la final.

Votos del jurado:

Leonor Lavado: 42 (12)

Cristina Castaño: 38 (11)

Paula Koops: 38 (10)

María Parrado: 37 (9)

Jesulín de Ubrique 36 (8)

Sole Giménez: 34 (7)

Martín Savi: 26 (6)

J Kbello: 19 (5)

Aníbal Gómez: 18 (4)

Votos del público:

J Kbello: 12

María Parrado: 11

Martín Savi: 10

Sole Giménez: 9

Paula Koops: 8

Jesulín de Ubrique: 7

Leonor Lavado: 6

Cristina Castaño: 5

Aníbal Gómez: 4

Votos del jurado+público: