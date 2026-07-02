Un mítico reportero de 'Aquí la Tierra' dice adiós al programa de TVE forzosamente ante el cambio de equipo

Este miércoles, 1 de julio, 'Aquí la Tierra' ha comenzado una nueva etapa en TVE. Después de cerrar la mejor temporada de su historia, el espacio divulgativo de La 1 ha despedido a todos los trabajadores que, durante doce años, han hecho posible el programa.

El motivo de esta decisión ha sido el compromiso alcanzado por el presidente de RTVE, José Pablo López, para incrementar la producción interna de la Corporación, de manera que el programa pase a realizarse íntegramente con medios propios. Esto ha provocado la salida de la mayor parte del equipo, incluidos la mayoría de sus reporteros, así como los presentadores de la edición del fin de semana, Isabel Moreno y Quico Taronjí, quienes serán sustituidos por Marc Santandreu.

En el caso de los reporteros, una piza fundamental en 'Aquí la Tierra', el equipo pasará a estar integrado únicamente por profesionales de RTVE. A lo largo de estos últimos días, muchos de ellos se han ido despidiendo a través de sus redes sociales. El último en hacerlo ha sido Juan Pablo Carpintero quien ha compartido un vídeo en su perfil de Instagram mostrando su agradecimiento tanto a la audiencia como a TVE por haber convertido el espacio divulgativo en uno de los más estables y seguidos de la cadena.

"Quiero compartir con vosotros que, a partir de hoy ya no formaré parte de 'Aquí la Tierra'", ha comenzado informando el periodista este miércoles, 1 de julio. Según ha explicado, "el programa comienza una etapa diferente, ligada a procesos de internalización en TVE, con lo cual no desarrollaré más mi labor como reportero o presentador sustituto de este formato al que tanto quiero y al que deseo mucha suerte. Y suerte la que hemos tenido con vosotros".

Los agradecimientos de Juan Pablo Carpintero tras 12 años en 'Aquí la Tierra'

"Gracias, en primer lugar, por mantenernos 12 años en emisión, con audiencias millonarias, compitiendo con grandes formatos en una franja muy complicada. Nos han otorgado gracias a vosotros todos los premios habidos y por haber y nos ha llegado vuestro cariño desde todos los confines del mundo, a través de redes sociales o cuando nos hemos encontrado en persona. Creo que hemos creado un vínculo muy especial que, además, permanecerá", ha proseguido diciendo Juan Pablo Carpintero.

Acto seguido, dedica unas palabras a todos aquellos que han pasado por 'Aquí la Tierra': "Gracias también a todos los entrevistados, amigos ya después de tantos kilómetros y tantos miles de reportajes. Nos habéis abierto las puertas al mundo rural, a la gastronomía, a las tradiciones, a los animalillos. Hemos disfrutado cada minuto con vosotros y hemos aprendido un montón de ese sector agroalimentario tan necesario".

Como no podía ser de otra forma, el periodista también se muestra muy agradecido a los que, durante 12 años, han sido sus compañeros de trabajo: "Gracias a todos mis maravillosos 'compis' de 'Aquí la Tierra' por vuestro esfuerzo, por vuestro trabajo, por la dedicación, cuidando todos los detalles, por la exigencia… creo que esa ha sido la clave y que hemos creado una cosa muy bonita que recordaremos siempre".

"Gracias también a TVE por confiar desde un primer momento en este formato de éxito insospechado, insólito, y que ahora se ha convertido en una joya del servicio público y un clásico de nuestra parrilla televisiva. Y como no, gracias a la productora, 'Catorce Comunicación', por crear este universo maravilloso que es 'Aquí la Tierra' y por confiar en mí durante tantos años para estar delante de la cámara. Cerramos esta etapa con satisfacción por todo lo conseguido, por todo lo vivido, y si vienen nuevas oportunidades pues a por ellas con ganas, con ilusión, con alma y tratando de entretener. De eso se trata. Nos vemos en el camino", concluye Carpintero.