Jacob Petrus se despide del equipo de 'Aquí la Tierra' que durante 12 años ha hecho posible el programa de TVE

Este miércoles, 1 de julio, comienza una nueva etapa en 'Aquí la Tierra'. Y es que, la internalización de la producción del magacín divulgativo de La 1 a la que se comprometió el presidente de RTVE, José Pablo López, ha provocado un gran terremoto en el equipo, con salida de numerosos reporteros y gran parte de sus presentadores.

Tras cerrar la mejor temporada de su historia, 'Aquí la tierra' puso fin a 12 años de éxito en la cadena pública este martes, 30 de junio. Jacob Petrus, que sí que continuará al frente del programa de lunes a viernes, era el encargado de despedir esta etapa: "Ha llegado el momento de despedirnos y lo vamos a hacer mirando al cielo y a la luna de fresa que pudimos disfrutar ayer".

"Unas imágenes perfectas para agradecer a las maravillosas lunáticas y lunáticos que durante 12 años han hecho grande este programa y que hoy ceden el relevo a los nuevos compañeros de la casa, en esta nueva etapa. Gracias a todos por vuestro talento y vuestra generosidad. De todo corazón, desde 'Aquí la Tierra'", concluía el presentador del magacín.

Mientras, desde la cuenta de X del programa también se unían a este agradecimiento: "Nos despedimos mirando la luna de fresa que anoche brilló desde España y Portugal. Así agradecemos a los lunáticos y lunáticas que durante 12 años hicieron grande este programa y que hoy pasan el relevo a los nuevos compañeros. Talento, generosidad y cariño".

Nos despedimos mirando la luna de fresa que anoche brilló desde España y Portugal. Así agradecemos a las lunáticas y lunáticos que durante 12 años hicieron grande este programa y que hoy pasan el relevo a los nuevos compañeros. Talento, generosidad y cariño 💚#AquílaTierra pic.twitter.com/ALgp2xihLr — Aquí la Tierra (@aquilatierratve) June 30, 2026

Marc Santandreu, la principal novedad de la nueva etapa de 'Aquí la Tierra'

Será a partir de este miércoles, 1 de julio, cuando 'Aquí la Tierra' esté realizado por medios propios de RTVE tras el compromiso alcanzado por su presidente y los sindicatos el pasado mes de febrero para impulsar la producción interna. El programa, que es todo un referente desde su estreno hace doce años, pretende mantener su esencia en esta nueva etapa que ahora comienza.

Entre las principales novedades está la incorporación de Marc Santandreu, que conducirá la versión dominical. El meteorólogo está vinculado a RTVE desde 2020, formando parte del equipo de 'El Tiempo'. También ha presentado el programa de ciencia 'Curiosity' y el magacín matinal 'Mañaneros' junto a Jaime Cantizano en el 2023. En cuanto al equipo de reporteros de 'Aquí la Tierra' estará formado a partir de ahora en su totalidad por profesionales de RTVE.

Marc Santandreu tomará el relevo de Quico Taronjí e Isabel Moreno. En una reciente entrevista con 'El Televisero', el nuevo presentador de 'Aquí la Tierra' reconocía tener "presión por el cambio", aunque dejaba claro que "el objetivo es mantener la esencia de los últimos años". "Ojalá que el cambio sea mínimo, que la gente se mantenga al cien por cien y el espectador siga disfrutando del programa como lo ha hecho hasta ahora", añadía.

A la pregunta de qué pretende aportar él al programa, Santandreu confesaba que "no tengo pensado darle ningún sello propio más allá del que me pueda salir de forma natural. La idea es mantener la esencia. Principalmente es mi objetivo ahora. Luego, pues ojalá esto dure en el tiempo y nos dé para pensar cositas nuevas y para ponerlas a cabo".

Sobre la internalización de la producción de 'Aquí la Tierra', reconocía que "me da mucha pena, evidentemente, porque no dejan de ser compañeros. A algunos de ellos también les tenía cariño y cualquier tipo de noticia de esa característica te da pena, porque, al final, no dejan de ser personas con las que nos hemos visto o podido ver en algún momento reflejados, ¿no? Por otra parte, que otros compañeros también puedan acceder a estos puestos con la internalización es una buena noticia. Son las dos caras siempre de una decisión".