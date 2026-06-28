Marc Santandreu, ante el cambio de 'Aquí la Tierra' en TVE: "Hay presión por el relevo y me dan pena los compañeros; la idea es mantener la esencia"

Marc Santandreu, físico y reconocido miembro del equipo de meteorología de RTVE, se embarca en una nueva aventura en la principal cadena pública. El valenciano, especializado en la divulgación científica y en el análisis del clima, se convertirá en el nuevo presentador de 'Aquí la Tierra', formato ya veterano y sólido de la programación de La 1, en su edición del fin de semana y como número dos de Jacob Petrus.

Este sustancial cambio en el equipo de conductores, que supone tomar el relevo de Quico Taronjí e Isabel Moreno, llega en pleno proceso de internalización de la producción a la que se comprometió José Pablo López, presidente de la Corporación. Así, a partir del miércoles 1 de julio, arrancará una era que precisamente inaugurará el propio Santandreu, pues, como decimos, aunque su papel titular estará concentrado en el fin de semana, comandará también el programa en ausencia de Petrus.

Si bien, Marc Santandreu es una cara muy reconocible en TVE, empresa a la que está ligado desde 2020. Arrancó su carrera en la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y en diversas publicaciones sobre su ámbito profesional, pero pronto inició una trayectoria en televisión que ya es muy prolija a sus tan solo 33 años. Comenzó en La Ocho Mediterráneo y en À Punt en la Comunidad Valenciana. Más tarde, dio el salto a RTVE y se incorporó al Departamento de 'El Tiempo' en los estudios centrales de Madrid, siendo presentador para el Canal 24 Horas y para los 'Telediarios' de La 1.

En 2023 asumió el desafío de formar parte del elenco de presentadores de la primera etapa del magacín matinal 'Mañaneros', trabajando así junto a Jaime Cantizano y Miriam Moreno. A la par, ha liderado otros proyectos en el ente público como el espacio de divulgación 'Curiosity' en La 2 de TVE o el videopodcast 'Nuevo clima, nueva emergencia'.

Ahora, a todas esas oportunidades brindadas desde RTVE se añade 'Aquí la Tierra'. Y ante su inminente estreno, Marc Santandreu ha charlado distendidamente con El Televisero para abordar cómo afronta este reto, cómo valora los cambios en el equipo del programa o cómo ve la actual televisión pública. Además, también nos permite descubrirle un poco mejor cuando se apagan las cámaras y nos advierte del verano que nos espera.

¿Cómo reaccionaste cuando te propusieron esta nueva aventura y cómo la afrontas?

Me pilló justo en Portugal, en mitad de un viaje en bici y con absoluto cansancio extremo (risas). Pero lo recibí con un montón de ilusión. Además, 'Aquí la Tierra' es un formato mítico, que todo el mundo alguna vez hemos visto. Formar parte de este equipo es un regalazo. Es un programa que ya está asentado, que es muy blanquito, que tiene esa vocación de servicio público mezclándose ciencia y naturaleza... Estar ahí me parece que es una maravilla.

'Aquí la Tierra' funciona muy bien y ha cerrado su mejor temporada de la historia en audiencias. ¿Hay presión?

Hay presión por el cambio. Me pongo una presión entre comillas porque, aunque el objetivo es mantener la esencia de los últimos años, es cierto que siempre un cambio conlleva ciertas diferencias. Aunque se pretenda no llevarlas, que algunos presentadores sean diferentes o que los reporteros sean diferentes, pues hace que sea posible que algo cambie. Ojalá que ese cambio sea mínimo, que la gente se mantenga al cien por cien y el espectador siga disfrutando del programa como lo ha hecho hasta ahora.

¿Qué pretendes aportar tú a 'Aquí la Tierra' de diferente? ¿Hay previstas algunas novedades en el caso de tu edición del fin de semana?

A mí me interesa muchísimo todo el tema que tenga que ver con la divulgación científica y climática. Creo que es un espacio que tiene lugar y vocación para llevarla a cabo y que además siempre se hace desde un tono buenista entre comillas; lo cual también está bien, porque eso se digiere siempre mucho mejor que el tono duro que tiene un 'Telediario'. Es un tono mucho más amable y es una forma de digerir mejor a veces las noticias que, a veces, pueden ser también incómodas, como pasa cuando se habla del cambio climático o de otros temas que tengan relación con ello.

No tengo pensado darle ningún sello propio más allá del que me pueda salir de forma natural. La idea es mantener la esencia. Principalmente es mi objetivo ahora. Luego, pues ojalá esto dure en el tiempo y nos dé para pensar cositas nuevas y para ponerlas a cabo.

Tienes una parte divulgativa que te caracteriza. ¿Crees que este formato te viene como anillo al dedo para potenciarla?

Sí, a mi me encanta este proyecto justamente por eso. A veces, en televisión, ya sabes que los tiempos son súper ajustados. Cada segundo vale oro. Aunque en este caso no tengamos publicidad, cada segundo es súper importante y, a veces, en los espacios del 'Telediario' no nos da suficiente margen para contar muchísimas cosas que nos gustaría contar y creemos que son importantes, aunque de otra forma intentemos también colarlas.

Y 'Aquí la Tierra' es un espacio en el que sí tienes esa media hora reposada en la que puedes tratar los temas con un poco más de dilación y de tiempo y dedicándoles un cariño que en los informativos, básicamente por tiempo, no se le puede dar.

Fue muy interesante e instructivo el videopodcast 'Nuevo clima, nueva emergencia'. Tal y como están las cosas y con tanto negacionista suelto, ¿hay previsión de continuar con este proyecto?

Sí, de hecho nace como una serie de videopodcasts que iba a ser de ocho capítulos. Lo que pasa es que, por motivos de timing y especialmente de recursos, ahora mismo hemos tenido que parar porque en el equipo de digital, que es junto con el que lo codirigí, tenían otros temas ahí pendientes de cerrar. La idea es seguir y además con temas superpotentes como el negacionismo o la migración climática. Temas que al final queremos tratar más allá de lo que es el cambio climático puro y duro, es decir, mostrar cómo otros temas transversales son capaces de enraizarse con ese tema común que es el cambio climático y que finalmente nos afectan a todos. Como puede ser la economía, el turismo o la salud.

Y a ver si desde ahí somos capaces también de poner en marcha y accionar un poco el debate y el combate contra el cambio climático, que es necesario desde todas las esferas: la ciudadana y especialmente la política, claro.

Alguna vez en redes has denunciado la casi persecución virtual que hay cuando se informa de eventos extremos, como por ejemplo la ola de calor que hemos sufrido y que también ha activado la emergencia en otros países como Francia o Reino Unido. ¿Qué genera en un científico mensajes negacionistas así y cómo se combate esa lacra?

Me genera mucha frustración, porque yo sé que somos la gran mayoría los que estamos dentro de la conciencia del cambio climático y de la emergencia climática. Lo que pasa es que el negacionista, el escéptico, hace tanto ruido que a veces opaca y camufla el mensaje real. Yo sé que es una minoría, pero sé también que tiene un ruido muy fuerte y que al final también forma parte de una capa que existe en la sociedad.

Hay un porcentaje de personas que creen que esto no existe, que además creen que estamos alienados con el Gobierno o con las grandes élites con tal de manipularles. Entonces, me es frustrante y me es complicado porque no sé con qué más argumentos poder ayudarles a entender que esto no va de manipular a nadie, sino al revés: de intentar cuidar a la máxima gente posible.

Luego el problema también es que, aunque son una minoría, se le da voz en determinados espacios televisivos.

Eso, por supuesto, y luego, además, me he dado cuenta de que el negacionista hoy en día no es una persona con un desconocimiento amplio, con bajos estudios o un incluso como alejada del sistema. Son personas que tienen estudios, son personas que tienen cargos incluso de poder, son personas que están entre nosotros y que tienen ese pensamiento. Pudiendo elegir entre creer en la ciencia o no creerla, de forma deliberada han decidido no creerla. Y eso es lo que más me preocupa a mí. En el momento en el que más acceso a la información tenemos, se decide seguir la desinformación.

"Hay que reconocer el trabajazo que han hecho en 'Aquí la Tierra' todos estos años y valorar a los reporteros, que son la esencia del programa"

Y al hilo de esto, ¿echas en falta que haya más espacios en televisión en abierto sobre ciencia o particularmente sobre el calentamiento global?

Desde luego. Sobre todo más en RTVE y en todos los espacios que tiene. Como servicio público, y mira que lo hacemos eh, creo que debemos tener siempre esa vocación de no dejar nunca esto atrás e intentar buscar formatos en los que, más que contar el problema, podamos ayudar a encontrar las soluciones, porque a veces las soluciones existen, están, pero nunca se conectan al problema. Y yo creo que el ciudadano necesita sobre todo una solución tangible y saber por dónde pasa esa solución cuando les mostramos un problema o una problemática como las olas de calor. Por eso, yo sí creo que debe haber más espacios donde se trate el tema y ojalá también en el resto de televisiones y medios de comunicación.



Y 'Curiosity', que tuvo dos temporadas, ¿renovará o eso se ha quedado ahí aparcado de momento?

Por ahora, aparcado. Fue un proyecto muy chulo, la verdad que aprendí un montón. Pero bueno, creo que también exprimimos todo lo que había que exprimir y todo lo que pudimos contar. Así que yo creo que quizás se haya quedado ahí.

Y volviendo a 'Aquí la Tierra', ¿qué opinas de ese terremoto que ha provocado en el equipo la internalización de su producción?

Me da mucha pena, evidentemente, porque no dejan de ser compañeros. A algunos de ellos también les tenía cariño y cualquier tipo de noticia de esa característica te da pena, porque, al final, no dejan de ser personas con las que nos hemos visto o podido ver en algún momento reflejados, ¿no? Por otra parte, que otros compañeros también puedan acceder a estos puestos con la internalización es una buena noticia. Son las dos caras siempre de una decisión.

Muchos miembros de 'Aquí la Tierra' desde sus inicios han quedado apartados al cesarse la externalización. Algunos rostros históricos como Quico Taronjí o Isabel Moreno. ¿Cómo ves esto? ¿Has podido hablar con él?

No, personalmente no nos conocíamos, solo nos hemos cruzado un par de veces en eventos de la tele. Sí que he hablado con Isabel Moreno. Y hay que reconocer el trabajazo que han hecho todos estos años porque ha sido impresionante. Una parte de la presión que te contaba antes es también coger el relevo después del trabajazo y de lo alto que han dejado ellos el listón. Y, por supuesto, también valorar el trabajo de los reporteros, que básicamente son la esencia del programa, ¿no? Su carisma, su forma de trabajar, sus reportajes...

Marc Santandreu: "Me dio pena acabar 'Mañaneros'; son decisiones que duelen pero se respetan"

'Aquí la Tierra' te va a permitir mostrarte liberado de ese corsé del tiempo, pero es verdad que ya te vimos en un magazine como 'Mañaneros'. ¿Te dio pena que acabara el proyecto de la noche a la mañana? ¿Qué pasó ahí?

Sí, me dio pena porque yo me lancé de cabeza como casi siempre me lanzo en los proyectos y me dio pena porque la familia de 'Mañaneros' era fantástica y me lo pasaba súper bien. Y es verdad que estas son las cosas que tiene la tele, que a veces te permite vivir como cien vidas en un mismo trabajo. Yo he tenido la suerte inmensa de que en estos seis años que llevo en RTVE he hecho El Tiempo, 'Mañaneros', me he embarcado en 'Curiosity' y codirigido un videopodcast... He hecho cosas que jamás en la vida hubiera pensado que iba a hacer.

En el caso de 'Mañaneros' fueron decisiones que en las que yo evidentemente no estuve involucrado. Y que por supuesto se respetan. Duelen, claro que te duelen y te dan pena, pero lo bueno es que siempre hay un camino B en general y también hay que saber disfrutar de ese camino B y de lo que te dé.

El reto de presentar 'Aquí la Tierra' ¿supone que dejarás tu aparición en informativos o la gente te podrá seguir viendo a diario?

La idea es compaginarlo. Para mi es interesante no dejar la otra pata porque al final es mi formación y es donde me gusta también estar. Creo que son funciones muy complementarias.

RTVE está en su mejor momento en 15 años, pero tanta relevancia ha dado lugar también a que muchos pongan la lupa en ella, con señalamientos políticos desde PP y Vox. ¿Cómo valoras esto y cómo ves el futuro? No sé si hay temor a un cambio de Gobierno y a lo que pueda venir.

Cualquier cambio siempre supone un temor de que cambie la esencia. A mí la esencia que tiene ahora mismo RTVE, en general, me gusta. Creo que es una televisión valiente, apostando por formatos novedosos, que ha sabido entender cuáles son las necesidades de una sociedad que no para de cambiar. Que a unos jóvenes que tienen muchísimos medios para comunicarse, siendo algunos de ellos lejanos a lo correcto por la desinformación, se les está brindando en la televisión pública lugares y espacios seguros donde seguir informándose y seguir escuchando opiniones diversas.

Y luego están los formatos tradicionales, como 'Aquí la Tierra', que también son un refugio del ruido en el que a veces nos vemos inmersos en este momento social tan convulso, tan crispado, tan polarizado. Entonces, veremos, veremos qué ocurre.

"RTVE es una televisión valiente y sus trabajadores somos absolutamente libres"

¿Consideras que TVE está politizada como así se dice? ¿A qué crees que responde esa campaña de descrédito que hay contra la cadena?

Es verdad que durante algún tiempo RTVE ha sido más silenciosa, ha estado más en un segundo plano y no ha estado tan sobre la mesa de la opinión pública y de las audiencias incluso. Entonces, cuando de repente vuelve a ser visible, entiendo que hay gente que reacciona a ello y que intenta buscar cuál es la la causa.

Igualmente, también creo que estas opiniones se tienen que respetar, siempre y cuando no sobrepasen los límites del respeto justamente y de la conspiranoia, que a veces ocurre en este tipo de discursos. A los trabajadores que estamos en la casa jamás nos han pedido nada ni nos han dicho que tengamos un discurso X. Somos absolutamente libres y esa libertad es con la que yo espero seguir trabajando siempre.

Y para conocerte un poco mejor más allá de los focos, ¿cómo es Marc Santandreu en el día a día?

Soy muy parecido a la persona que trabaja: una persona súper mega inquieta. Esa inquietud también me ha hecho, en lo laboral, meterme en todos los jardines en los que he sido invitado. Por una parte, ha habido esa suerte de recibir llamadas o invitaciones y, por otra parte, esa cosa de inconsciencia, a veces, de meterse en jardines que no conoces bien (risas).

En mi vida personal soy un poco igual, soy muy inquieto, estoy haciendo doce planes en mi cabeza a la vez, hago mucho deporte por la mañana, intento irme a escalar casi todos los días, coger la bici, irme a nadar. Y luego trabajar y cuidar mucho mi vida social también, que a veces en ciudades grandes como Madrid es un poco complicado por las distancias y las agendas. Dista un poco de la vida que yo puedo tener en Valencia o en mi ciudad (Gandía) donde es posible la inmediatez, pero intento cuidar mucho mi vida social, salir con mis amigos, quedar para cenar, hacer planes divertidos y sobre todo no parar quieto, que es lo que más me gusta en el mundo.

Y por último, por hacer un poco de meteorología desde El Televisero. ¿Qué verano nos espera así a grandes rasgos?

Pues yo espero que un verano corto, pero no va a ser así. Porque el verano cada vez es más largo y nos espera un verano, a priori, pues como cada año, porque esto ya es lo malo de este sistema en el que vivimos; lo excepcional se ha convertido en la norma y nos estamos acostumbrando a veranos cada vez más insoportables, más largos y más intensos.

Anima el pensar en el privilegio que tenemos algunos de poder sobrevivir a estos veranos, pero pienso mucho también en las personas que, por ejemplo, no pueden a lo mejor permitirse pagar 40 o 50 euros de más en la factura de la luz porque necesitan poner el aire. Se prevé un verano largo, esperemos que no tan cálido como los que hemos tenido estos días atrás, pero vamos, largo seguro.

















