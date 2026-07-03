El incendiario mensaje que Lucía Etxebarria difunde sobre el aspecto físico de Sarah Santaolalla: "¿No tiene espejos en casa?"

Lucía Etxebarria la ha vuelto a liar en redes sociales. La escritora ha empezado hablando de "machismo" en X, y ha acabado escribiendo un hilo sobre el aspecto físico de Sarah Santaolalla. Junto a un vídeo de la participación de la analista política en 'El Sótano Club' de Alba Carrillo, ha empezado tuiteando: "Vamos a hablar de machismo. Las mujeres podemos vestirnos como no salga del mismísimo. Pero sabemos el mensaje que damos con una ropa o con otra".
Acto seguido, ha abierto un lamentable hilo sobre "el escote de Sarah Santaolalla": "Si veis mis fotos de joven, yo tenía el mismo fenotipo de esta chica. Morena, cabello muy largo, ojos muy negros, mucho pecho, muy delgada. Yo sabía perfectamente cuándo debía de vestirme de una manera y cuándo de otra. Y sabía que tenía un tipo de cuerpo y de cara con el que era fácil que cualquier atuendo se sexualizara".
Tras hablar de ella misma Lucía Etxebarria ha empezado a atacar y a criticar la forma de vestir de la colaboradora de TVE: "No es lo mismo llevar un escote así si eres rubia y plana que llevarlo si eres tetona y morena de ojos negros". "Si leéis mi libro 'Amor, curiosidad, prozac y dudas', tanto Rosa la ejecutiva como Cristina la camarera saben bien cómo deben vestirse. La crítica, unánimemente, consideró en veinte países que se trataba de una novela feminista", asegura, aprovechando la ocasión para hacer promoción de su novela.
Lucía Etxebarria cuestiona el atuendo de Sarah Santaolalla y carga contra el feminismo
Pero Lucía Etxebarria va más allá. En su opinión, "un hombre sabe que a la oficina tiene que ir de traje de chaqueta, pero que si sale de marcha por la noche se puede poner una camiseta ceñida, marcando músculo. Hemos llegado a un nivel de delirio colectivo en el que me pueden llamar antifeminista por señalar que el escote de esta chica no es adecuado a su discurso. Y eso no es feminismo. Es manipulación banal del discurso feminista clásico, que trata de otras cosas muy distintas".
No contenta con esto, Lucía Etxebarria intenta ponerse en la piel de Sarah Santaolalla: "El porqué ella ha decidido ponerse ese escote se me escapa. ¿No tiene espejos en casa? Es un escote que sería perfecto para ir al Sonar, o al Sonorama o al Low festival. Pero si vas a hablar de tu padre y de los grises con ese escote nadie te va a hacer ni p*** caso", considera ella, haciendo referencia al paso de la colaboradora por el programa de Alba Carrillo.
"De la misma manera, si un hombre me estuviera intentando hablar de la necesidad de mantener la acusación popular en un contexto en que la fiscalía de España depende del ejecutivo, y lo hiciera con una camiseta de malla, probablemente yo tampoco me lo tomaría en serio", concluye su hilo la escritora.
Aluvión de críticas a Lucía Etxebarría por su bochornosos comentarios sobre Sarah Santaolalla
Este hilo de Lucía Etxebarría en X ha generado infinidad de reacciones en la red social. Aunque algunos apoyan su opinión sobre el escote de Sarah Santaolalla, la inmensa mayoría no entienden cómo una mujer puede hablar así de otra. Incluso hay quien ha tirado de hemeroteca para recordarle que, en su pasado, ella vistió igual. Mientras que otros la tachan de "egocéntrica".
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.