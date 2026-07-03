El incendiario mensaje que Lucía Etxebarria difunde sobre el aspecto físico de Sarah Santaolalla: "¿No tiene espejos en casa?"

Lucía Etxebarria la ha vuelto a liar en redes sociales. La escritora ha empezado hablando de "machismo" en X, y ha acabado escribiendo un hilo sobre el aspecto físico de Sarah Santaolalla. Junto a un vídeo de la participación de la analista política en 'El Sótano Club' de Alba Carrillo, ha empezado tuiteando: "Vamos a hablar de machismo. Las mujeres podemos vestirnos como no salga del mismísimo. Pero sabemos el mensaje que damos con una ropa o con otra".

Acto seguido, ha abierto un lamentable hilo sobre "el escote de Sarah Santaolalla": "Si veis mis fotos de joven, yo tenía el mismo fenotipo de esta chica. Morena, cabello muy largo, ojos muy negros, mucho pecho, muy delgada. Yo sabía perfectamente cuándo debía de vestirme de una manera y cuándo de otra. Y sabía que tenía un tipo de cuerpo y de cara con el que era fácil que cualquier atuendo se sexualizara".

Tras hablar de ella misma Lucía Etxebarria ha empezado a atacar y a criticar la forma de vestir de la colaboradora de TVE: "No es lo mismo llevar un escote así si eres rubia y plana que llevarlo si eres tetona y morena de ojos negros". "Si leéis mi libro 'Amor, curiosidad, prozac y dudas', tanto Rosa la ejecutiva como Cristina la camarera saben bien cómo deben vestirse. La crítica, unánimemente, consideró en veinte países que se trataba de una novela feminista", asegura, aprovechando la ocasión para hacer promoción de su novela.

Lucía Etxebarria cuestiona el atuendo de Sarah Santaolalla y carga contra el feminismo

Pero Lucía Etxebarria va más allá. En su opinión, "un hombre sabe que a la oficina tiene que ir de traje de chaqueta, pero que si sale de marcha por la noche se puede poner una camiseta ceñida, marcando músculo. Hemos llegado a un nivel de delirio colectivo en el que me pueden llamar antifeminista por señalar que el escote de esta chica no es adecuado a su discurso. Y eso no es feminismo. Es manipulación banal del discurso feminista clásico, que trata de otras cosas muy distintas".

No contenta con esto, Lucía Etxebarria intenta ponerse en la piel de Sarah Santaolalla: "El porqué ella ha decidido ponerse ese escote se me escapa. ¿No tiene espejos en casa? Es un escote que sería perfecto para ir al Sonar, o al Sonorama o al Low festival. Pero si vas a hablar de tu padre y de los grises con ese escote nadie te va a hacer ni p*** caso", considera ella, haciendo referencia al paso de la colaboradora por el programa de Alba Carrillo.

"De la misma manera, si un hombre me estuviera intentando hablar de la necesidad de mantener la acusación popular en un contexto en que la fiscalía de España depende del ejecutivo, y lo hiciera con una camiseta de malla, probablemente yo tampoco me lo tomaría en serio", concluye su hilo la escritora.

Vamos a hablar de machismo.

Las mujeres podemos vestirnos como nos salga del mismísimo.

Pero sabemos el mensaje que damos con una ropa o con otra.

Abro hilo 🧵 sobre el escote de SantaOlalla pic.twitter.com/vY5mxnAAj1 — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) July 2, 2026

Aluvión de críticas a Lucía Etxebarría por su bochornosos comentarios sobre Sarah Santaolalla

Este hilo de Lucía Etxebarría en X ha generado infinidad de reacciones en la red social. Aunque algunos apoyan su opinión sobre el escote de Sarah Santaolalla, la inmensa mayoría no entienden cómo una mujer puede hablar así de otra. Incluso hay quien ha tirado de hemeroteca para recordarle que, en su pasado, ella vistió igual. Mientras que otros la tachan de "egocéntrica".

Si como esta bastante revelador ya entonces era presa del narcisismo. pic.twitter.com/GtMPOWFEBo — 𝕮𝖗𝖎𝖘𝖙𝖎𝖓𝖆 🇪🇦 🏳️‍🌈 (@albaclaraT) July 2, 2026

O sea, que si eres plana y rubia puedes ponerte lo que quieras. Soberana gilipollez. Tremenda machistada. O sea, limitación a las mujeres que cumplen con ciertos cánones o tienen un determinado físico. Así, por la cara, culpables de su naturaleza. Quien te apoye tiene un problema — Alicia (@AliciaDLPC) July 2, 2026

Muy hábil vendiendo tu libro, pero hablando de comunicación: también sabrás que la ropa sirve para que otras personas se identifiquen contigo. Por tanto, su ropa y su escote están diciendo que alguien con esa ropa puede pensar y hablar en igualdad con las de traje de chaqueta — Ángela Aragón (@angelasaragon) July 2, 2026

Por eso tu libro se publicó hace 30 años, y aunque algunos se han quedado allí, se ha cambiado y se ha luchado mucho porque cada mujer pueda ir como quiera. Yo voy a la oficina sin chaqueta y nadie se mete conmigo. Además tampoco es tan descabellada esa forma de vestir. — Manuel Aguirre (@lolo_aguirre) July 2, 2026

El problema es tuyo que te dejas llevar por la estética para creer o no creer a una persona.

Qué tenemos que pensar de tu imagen? Debemos juzgarte por ello? No debemos tomarte en serio? Lucía la cosa va más allá de como viste,si es guapa o menos guapa — carmenarnau (@carmenarnau73) July 2, 2026

Pues diré yo otra cosa.

Ese escote, esa ropa, esa imagén, me recuerda más a las señoras en misa que se daban golpes en el pecho con el abanico marcando el tempo mientras sonaban las medallitas que llevaban en la pulsera de oro que a una joven queriendo ser atractiva. — El Dávid (@David0031180743) July 2, 2026

Mis fotos, Mi libro, mi, mi, me, yo, conmigo. ¿Sebpuede ser más egocéntrica?. No, no se puede.



Por cierto, tu discurso huele a bolas de alcanfor. — karmele (@karmelekh7) July 2, 2026

Efectivamente, ese escote está fuera de contexto. Ni machismo ni feminismo. — Beatriz Muñoz (@munobeat) July 2, 2026

Estereotipos y perjuicios proclamados por una “liberal y/o semifeminista”. — gorkamotorola moto (@gorkamotorola) July 3, 2026

Totalmente de acuerdo. No es machismo,es vestirse de una manera adecuada para cada situación y ese escote no es adecuado;de la misma manera que no vas a una boda en bikini o a un entierro de verde fluor...pero ya forma parte de su marca personal.(desastrosa,por cierto) — Moni (@MoniSanLorenzo) July 2, 2026

Cuando estabas delgada todavia vivia el Caudillo — Frank 1915 (@Frank2961282798) July 2, 2026

Cuando tú eras joven había una dictadura incipiente. No es lo mismo. — GestBN (@JDgstb) July 2, 2026

Pues saca escotazo precisamente porque puede y porque la han atacado por ahí en mas de una ocasión. Y está entre amigos en El Sótano. Period — Manu Gar (@patadecoles) July 3, 2026

YO YO YO



ESE ES TU PROBLEMA. Que tienes una envidia y una falta de autoestima de AQUÍ A ROMA. — ▪️Velvet (@VelvetR13883371) July 2, 2026