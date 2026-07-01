'Malas Lenguas' denuncia una campaña de acoso y derribo a Sarah Santaolalla y su entorno tras visitar a Alba Carrillo en TEN

Después de visitar 'El sótano club', el programa que presenta Alba Carrillo en TEN, Sarah Santaolalla está recibiendo una campaña de acoso y derribo en redes sociales con usuarios rescatando incluso fotografías de cuando era menor junto a su familia y a su padre, que falleció hace años, después de que hablara de sus orígenes.

"Yo vengo de una familia en la que a mi padre le daban palizas los grises por tener una ideología. Yo vengo de una familia que ha trabajado toda la vida, unos currantes. Tengo unas ideas muy claras", dijo ante Alba Carrillo. "O sea, que lo has mamado", le dijo entonces la presentadora de TEN. "Esto es lo único que he mamado para estar aquí", reivindicaba la joven analista política.

Este miércoles, Jesús Cintora ha querido preguntarle a su compañera en 'Malas Lenguas' por los mensajes de odio que está recibiendo en redes sociales, donde no han parado de insultarla y de asegurar que ha llegado incluso a mentir sobre su padre. "La primera parte vamos a empezar riéndonos. Hay una panda de colgados, que yo he preguntado que sustancias consumen, porque al poner una foto de mi padre cuando era joven le comparaban con un político húngaro o con un filósofo griego. Como todo depende de su ChatGPT o su inteligencia artificial no tienen la capacidad de análisis", empezaba diciendo la tertuliana.

"Pero yo nunca me he visto en que tenga que decir en qué año nació mi padre y cuál es mi historia familiar, y nunca lo he hecho para proteger a los míos. Pero como estoy muy orgullosa y algunos tienen que volver a nacer para estar a la altura de las suelas de lo que fue mi padre; y ponían en duda que mi padre nació en 1952 y que hubiese sido golpeado por los grises, porque ignoran además de la dictadura que vivió mi padre como durante la transición hubo palos a mansalva. Tienen que nacer varias veces para hacer las obras que hizo mi padre contra el franquismo y los juicios que llevó a cabo contra algunos de los herederos de estos franquistas", seguía exponiendo Sarah Santaolalla.

"Pero además quizás lo más grave es que están rescatando en perfiles de mis familiares, que son completamente anónimos, fotos de cuando yo tenía 6 años y de mis hermanos y mi familia, y están rebuscando en la memoria de gente que ya no está", concluía la tertuliana.