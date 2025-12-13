Virales

Lucía Etxebarría pide demandar a 'Cachitos' por este rótulo en TVE y se le vuelve en su contra

por Roberto Jiménez

Lucía Etxebarría rescata uno de los rótulos de 'Cachitos' en la pasada Nochevieja y su mensaje se le vuelve en contra con un sinfín de críticas.

Lucía Etxebarría en 'Viajando con Chester'.

Ya queda menos para que como cada Nochevieja podamos disfrutar del especial de 'Cachitos' y sus famosos rótulos con dardos para todos a diestro y siniestro. Pero antes de disfrutar de los de este año, Lucía Etxebarría no ha dudado en cuestionar uno de los textos que se pudieron ver la pasada Nochevieja.

En concreto, Lucía Etxebarría se fijó en un rótulo dedicado a The Objective, uno de los medios digitales promovidos por la derecha, y uno de los máximos propagadores de bulos y que ha incrementado la polarización.

Así, 'Cachitos' no dudó en lanzar un recado al citado medio en el que colabora Ketty Garat, una de las colaboradoras habituales de 'El programa de Ana Rosa' y 'El tiempo justo' en Telecinco. "Esto suena como un titular de The Objective: falsete", rezaba dicho rótulo.

Una ironía que a Lucía Etxebarría no le ha gustado tal y como ha dejado claro en sus redes rescatando dicho momento de 'Cachitos'. "Al que hizo este subtítulo hay que localizarle y ponerle una demanda", defiende la escritora en su cuenta de "X".

Un mensaje que se le ha vuelto en contra con numerosas críticas. Una de ellas ha sido la de Rubén Sánchez, el portavoz de Facua que expone que "es una demanda con un 0% de probabilidades de éxito". Pero si hay algo en lo que no han dudado en señalar muchos es en recordar que la que plagia libros es ella.

