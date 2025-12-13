Lucía Etxebarría pide demandar a 'Cachitos' por este rótulo en TVE y se le vuelve en su contra

Ya queda menos para que como cada Nochevieja podamos disfrutar del especial de 'Cachitos' y sus famosos rótulos con dardos para todos a diestro y siniestro. Pero antes de disfrutar de los de este año, Lucía Etxebarría no ha dudado en cuestionar uno de los textos que se pudieron ver la pasada Nochevieja.

En concreto, Lucía Etxebarría se fijó en un rótulo dedicado a The Objective, uno de los medios digitales promovidos por la derecha, y uno de los máximos propagadores de bulos y que ha incrementado la polarización.

Así, 'Cachitos' no dudó en lanzar un recado al citado medio en el que colabora Ketty Garat, una de las colaboradoras habituales de 'El programa de Ana Rosa' y 'El tiempo justo' en Telecinco. "Esto suena como un titular de The Objective: falsete", rezaba dicho rótulo.

Una ironía que a Lucía Etxebarría no le ha gustado tal y como ha dejado claro en sus redes rescatando dicho momento de 'Cachitos'. "Al que hizo este subtítulo hay que localizarle y ponerle una demanda", defiende la escritora en su cuenta de "X".

Al que hizo este subtítulo hay que localizarle y ponerle una demanda pic.twitter.com/veoc2CqEkC — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) December 12, 2025

Un mensaje que se le ha vuelto en contra con numerosas críticas. Una de ellas ha sido la de Rubén Sánchez, el portavoz de Facua que expone que "es una demanda con un 0% de probabilidades de éxito". Pero si hay algo en lo que no han dudado en señalar muchos es en recordar que la que plagia libros es ella.

Una demanda con un 0% de probabilidades de éxito. https://t.co/3oCNNKfz4g — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) December 12, 2025

Una pregunta: ¿Esta señora sigue escribiendo libros?



Lo digo porque tiene que ser muy jodido escribir mientras te tiras el día llorando... ¿No se le mojan los folios o el teclado? https://t.co/0zPriQtDlD — Cabezas Cuadradas (@Cabezas4dradas) December 13, 2025

O un piso https://t.co/DNq1NBIPyz — Marina Lobo (@marinaLobL) December 12, 2025

Luci va con casi 12 meses de retraso (como poco). A ella le gustan las demandas por hacer chistes diciendo verdades como puños; las demandas por plagio, igual ya un poco menos. https://t.co/xyQwtt2AzO — Revista Mongolia (@revistamongolia) December 13, 2025

Pues es buenísimo, si fuera como tú lo plagiaría 🤣🤣🤣🤣 https://t.co/VvzjjSrgsn — 𝐒𝐄𝐍✞𝐄𝐍𝐙𝐀🏴‍☠️ (@SENTENZA_EC_ELX) December 12, 2025

Qué grandes son los de Cachitos 🤣🤣🤣❤️



Por cierto Lucía, no se puede demandar por decir la verdad 😂 https://t.co/mBFf2BIj9P — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) December 12, 2025

Siempre puedes plagiar una demanda que haya puesto otra persona, Lucía. https://t.co/xH7a8i4c8p — Raúl Bioloka Domínguez 🐀🔻👁️ (@RaulDominguezV) December 13, 2025

A ti sí que te tenían que demandar por plagiar libros. https://t.co/MIipbkNq3P — 𝐋 𝐀 𝐔 𝐑 𝐀 (@littlelaria) December 12, 2025

por lo menos no lo ha plagiado que eso si que acaba en demanda…sobre todo a ti https://t.co/ZG3sEl2Bhk pic.twitter.com/wNoRZ70ZhO — rosa the monado (@laespadamonado) December 12, 2025

Cuando La Plagios vea el de este año, en unos días, le da un parraque. 🤣 https://t.co/1PgYn6bkvf — Óscar 🍏 (@NameScar) December 12, 2025

A los que plagian también, Lucia. https://t.co/teaCixwtfv — Malvado y Caducado (@malvadocaducado) December 12, 2025