Manu Pascual se moja con claridad sobre 'AlaZ', el nuevo 'Rosco' de 'Pasapalabra', y señala lo que muchos creen

Manu Pascual ha reaparecido públicamente varios meses después de su marcha de 'Pasapalabra'. El concursante no pudo conseguir el histórico bote de 2.716.000 euros, que se embolsó su contrincante Rosa Rodríguez, pero no se fue de vacío, ya que acumuló 270.600 euros (brutos) a lo largo de los casi dos años que se mantuvo en el formato conducido por Roberto Leal. Un récord de permanencia.

Ahora, Manu, que ha sorprendido con su notable cambio de imagen, ha saltado al universo de las redes sociales de la mano de Instagram, donde en pocos días ha reunido a más de diez mil seguidores. En su perfil, ha mostrado su vida actual tras 'Pasapalabra', ha compartido sus próximos pasos y, a la par, ha exhibido su intención de continuar divulgando cultura.

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Además, por petición popular, Manu Pascual se ha pronunciado sobre el cambio de etapa que ha encarado el concurso de Antena 3. Muchos se han interesado por conocer su opinión sobre 'AlaZ', la nueva prueba final que ha reemplazado a 'El Rosco' de manera forzosa ante la sentencia firme del Tribunal Supremo que ha prohibido su emisión.

Si bien, su opinión, como concursante que permaneció 437 programas en 'Pasapalabra', enfrentándose el mítico reto del abecedario circular, está más que acreditada. De ahí esa curiosidad por descubrir cómo ha visto todo este entuerto. Y para satisfacer a sus seguidores, el análisis lo ha fundamentado en dos características principales: dificultad y estrategia.

"A priori, puede parecer que la dificultad es menor porque ahora te dan el número de letras que contiene la palabra. Pero ojo, para algunas sí puede ser más fácil, pero para otras, no, y se complica todavía más. Antiguamente, en las palabras valían el plural o el singular y ahora, por el número de letras, no. Como puede ser 'tijeras' o 'tijera'. No contiene el mismo número de letras", empieza analizando.

"También se complica con el tema de los sinónimos. Antes, valían sinónimos porque no se contabilizaban las letras y, ahora, en cambio, no. Un ejemplo sería 'noticiero' y 'noticiario'. Esto complica la participación del concursante porque tiene que contar el número de letras mientras el presentador dice la definición, lo cual hace que el programa haya tenido que aportar más segundos. Me parece una decisión acertada porque ahora el tiempo es más valioso", prosigue examinando Manu Pascual.

En cuanto a la estrategia, el exparticipante cree que "se ha dinamizado mucho la parte final del programa". "Antes había muchos 'pasapalabras' porque estábamos pendientes de la estrategia del otro concursante. Y ahora, no; ahora, cuanto tú pides una letra, ya sabes si la tienes o no y no tienes que estar esperando a ver si te ilumina la Virgen", reflexiona en ese aspecto.

Por último, Manu Pascual señala que 'AlaZ' obliga a una ampliación del estudio. "Antiguamente, las letras Ñ, Q o Y solo se preguntaban con 'contiene la', pero, según he podido ver ahora, algunas empiezan por estas letras, como 'yegua' o 'quimera', etc. Esto complica todavía más la prueba porque son letras que hay que incorporar al estudio. Nuestras bases de datos ya son muy grandes, pero parece ser que hay que seguir ampliándolas", ha valorado en su vídeo análisis como espectador. "Quién sabe si en un futuro me podré enfrentar a ella", ha rematado.