Manu Pascual reaparece con nueva imagen y deja un pronunciamiento claro sobre si volverá a 'Pasapalabra'

Más de cuatro meses después de poner fin a su eterna rivalidad con Rosa Rodríguez en 'Pasapalabra', Manu Pascual ha sorprendido con su reciente salto a redes sociales. Tras desaparecer de la pequeña pantalla con su eliminación del concurso de Antena 3, el madrileño ha reaparecido en Instagram mostrando su nuevo look y sincerándose sobre su paso por el programa así como los proyectos televisivos que no descarta en su horizonte.

Fue a finales de mayo cuando el antiguo concursante de 'El rosco' se estrenó en Instagram con su primera publicación, una imagen de él frente al mar en el que ya se podía apreciar su renovado look: una larga cabellera que aplaca en todos sus fotos y vídeos con una diadema. Un total contraste con el corte de pelo que solía lucir en el plató de Antena 3 y con el que tantos espectadores del concurso lo identifican.

Manu Pascual se pronuncia sobre su posible regreso a televisión tras 'Pasapalabra': "En cuanto se me dé la oportunidad, yo encantado"

Con el paso del mes, Manu Pascual ha logrado concentrar más de 8 mil seguidores en su perfil, el cual por el momento no cuenta con insignia de verificación. Así, el joven ha aprovechado su tiempo alejado de los focos y 'Pasapalabra' para entregarse a la creación de contenido, publicando numerosos vídeos en el que explora temas relacionados con el diccionario y con palabras que, seguramente, estuvieron muy presentes en su preparación para el exigente concurso.

Top 5 de palabras curiosas, '¿Cuánto sabes del diccionario?' o rankings de libros son algunos de los temas que ha explotado en sus primeros vídeos publicados en la plataforma. Sin embargo, el que más relevancia tiene con respecto a su pasado televisivo es el clip respondiendo a preguntas de sus seguidores, donde ha desvelado algún que otro secreto sobre su paso por 'Pasapalabra'.

"Fue, en general, una experiencia muy positiva", ha comenzado señalando Manu Pascual sobre su paso por el concurso de Antena 3. "Yo hice el primer casting un año y medio después de empezar a estudiar, y tardaron un año y medio en llamarme, o sea que fue un proceso de tres años", ha desvelado además sobre el proceso que pasó hasta que finalmente se vio cara a cara con 'El rosco'.

Sobre ostentar el título del concursante más longevo del formato, el madrileño se ha limitado a señalar que "es un récord que me llena de orgullo y que espero que dure mucho tiempo, no me lo imaginaba". A su vez, describe el concurso como una mezcla de emociones, principalmente "alegría, presión, cansancio, estrés, pero también mucho disfrute".

"Ojalá pudiera dar un consejo, yo lo único que hacía era centrarme en lo que me estaban preguntando y no pensar en que es una silla azul, con que no falles...", señala Manu Pascual sobre el difícil reto de permanecer en la silla azul. Y cuando le preguntan sobre su regreso a la pequeña pantalla, el televisivo parece tenerlo más que claro. "Voy a empezar ahora otro máster habilitante, pero en cuanto se me dé la oportunidad yo encantado de volver a la tele", ha adelantado el madrileño.