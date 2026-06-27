'Pasapalabra' no se resiente sin 'El Rosco': 'AlaZ', la nueva prueba, registra audiencias sobresalientes en su primera semana

'Pasapalabra' ha cumplido de manera sobresaliente su primera semana de emisiones sin 'El Rosco' y con 'AlaZ', la nueva prueba final. El concurso, conducido por Roberto Leal, ha integrado satisfactoriamente este nuevo juego que mantiene la épica y la tensión de su predecesor. Por ello, en sus primeras entregas, el programa no ha acusado la ausencia del icónico abecedario circular, obteniendo una excelente acogida por parte del público.

Del lunes 22 al viernes 26 de junio, 'Pasapalabra', que ha conservado el liderazgo y casi hegemónico absoluto frente a sus competidores, ha promediado un formidable 17,1% de cuota de pantalla y 1.394.000 telespectadores a pesar de que el lunes 22 se enfrentó de lleno al Argentina-Austria del Mundial de Fútbol FIFA 2026.

Si nos fijamos en el rendimiento de 'AlaZ', la gran novedad en esta nueva era que ha iniciado 'Pasapalabra', los registros se elevan a un 21,9% y más de 1,9 millones de espectadores. Es decir, ha mantenido extraordinariamente los espectaculares resultados del estreno del viernes 19, cuando la expectación por conocer el recambio se tradujo en un 26% de share medio, con un minuto de oro del 28,3%.

Al ser un dato auspiciado por el llamado 'factor estreno', la verdadera prueba de fuego llegaba esta semana, siendo superada con éxito a tenor de las citadas métricas. Además, hay que destacar que la curva minuto a minuto de 'Pasapalabra' en ese tramo sigue siendo ascendente y vertiginosa, tal y como sucedía con 'El Rosco', lo que demuestra que el interés de la audiencia no se ha resentido.

Las distancias respecto a sus dos principales rivales son muy reseñables. Supera en 5,2 puntos a La 1 de TVE (franja que la cadena pública ha dopado por el fútbol) y en 13,9 puntos a Telecinco. El pico máximo de 'AlaZ' esta semana se registró el martes 23 de junio con un desorbitado 26,6% de cuota en su desenlace. En el resto de jornadas, el final del nuevo reto ha oscilado entre el 24% y 26%.

A continuación, desglosamos las cifras de 'AlaZ' por días:

Lunes 22 de junio - 20% y 2.110.000

Martes 23 de junio - 23% y 1.896.000

Miércoles 24 de junio - 21,6% y 1.877.000

Jueves 25 de junio - 23,1% y 1.904.000

Viernes 26 de junio - 22,4% y 1.687.000

En cuanto a la emisión de 'Pasapalabra' en su totalidad, ese 17,1% de media cosechado supone una ventaja de 8,7 puntos sobre Telecinco (8,4%) y de 1,1 sobre La 1 de TVE (16%). En este último caso se da la particularidad del Mundial 2026, que el lunes 22 le otorgó un 31,3%. Por ello, las distancias son más estrechas respecto a la cadena estatal de forma muy excepcional.

Audiencias de 'Pasapalabra' en su conjunto del lunes 22 al viernes 26:

Lunes 22 de junio - 15,1% y 1.519.000

Martes 23 de junio - 17,9% y 1.419.000

Miércoles 24 de junio - 17,3% y 1.416.000

Jueves 25 de junio - 18,1% y 1.378.000

Viernes 26 de junio - 17,7% y 1.246.000

En conclusión, y a modo de primer balance, 'Pasapalabra' ha entrado en la nueva era, representada por 'AlaZ', sosteniendo su imbatible fortaleza de siempre y confirmando el mérito de haber transformado un problema en oportunidad de reinvención.