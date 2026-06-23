'Pasapalabra' resiste al envite del fútbol desde TVE y 'AlaZ', la nueva prueba final, confirma su fuerza al superar la barrera del 20%

'Pasapalabra' triunfó el pasado viernes 19 de junio con el esperado estreno de 'AlaZ', la nueva prueba final que reemplaza a 'El Rosco'. Anotó un 21,9% de media, su mejor registro desde febrero, y el tramo concreto en el que se emitió dicha prueba superó el 26% de share, con un minuto de oro del 28,3%. La expectación por ver el recambio era muy alta y, por eso, la verdadera prueba de fuego llegaba esta semana.

No obstante, este lunes 22 de junio era un día extraordinario ya que el concurso de Antena 3 se enfrentó al Argentina-Austria del Mundial FIFA 2026. El encuentro deportivo, que se ofreció de 19:00 a 21:00 horas y que se saldó con el sonado doblete de Leo Messi, amasó un 31,1% de cuota de pantalla y congregó a casi tres millones de telespectadores de media en La 1 de RTVE.

La argentina de Messi vence a Austria en la tarde de @la1_tve siendo LO + VISTO del día en TV



⚽️ LÍDER con un 31.1% de share y una media de 2.953.000 espectadores



⚽️ Más de 6 millones de espectadores conectaron en algún momento con el Mundial#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/mKOWH5DzjB — Dos30' (@Dos30TV) June 23, 2026

Cifras que impactaron de lleno en la competencia. 'Pasapalabra' descendió a un promedio del 15,1% debido al torneo y al aumento del consumo televisivo. No obstante, seguimos hablando de un destacado resultado; prueba de que el programa conducido por Roberto Leal aguantó el tipo de manera excelente frente al fútbol. Además, en número de espectadores se mantuvo con más de 1,5 millones.

Y, si ponemos el foco en 'AlaZ', el nuevo clímax en sustitución de 'El Rosco', observamos que esa resistencia fue aún mayor y más meritoria. Entre las 20:52 y las 21:06 horas, intervalo de tiempo en el que se emitió, cosechó un formidable 20% de share, superando holgadamente la barrera de los dos millones de seguidores (2.110.000).

En otras palabras, mientras La 1 estaba registrando un 30,4% en ese mismo tramo con la recta final del Argentina-Austria, 'AlaZ' no bajó de ese 20%. Un claro indicativo que confirma el gran poder del nuevo juego de 'Pasapalabra' y el acierto de Atresmedia seleccionando este formato para suplir la pérdida de 'El Rosco'. De hecho, en los últimos minutos, ya de cara a su desenlace, el reto creció hasta rozar el 24% de cuota, con 2.529.000 espectadores de media.