Javier y David admiten cómo han vivido desde dentro el final del Rosco y la dificultad añadida de 'AlaZ' en 'Pasapalabra'

Tras la retirada de 'El rosco' por orden del Tribunal Supremo, 'Pasapalabra' arrancó el pasado viernes con su nueva prueba final, introduciendo a los concursantes y a la audiencia a la nueva dinámica de 'AlaZ'. Y en una entrevista para la web de Antena 3, Javier y David, que continúan disputándose el codiciado bote del concurso, se han sincerado sobre los pros y contras de esta nueva mecánica.

"Nos estamos adaptando todavía. Hay nuevas opciones a nivel de estrategia que hay que valorar también, hay que pensar cómo hacerlo. Lleva un tiempecito pero yo creo que nos estamos adaptando bien", ha comenzado confesando Javier, que es el que más tiempo acumula del dúo en su lucha por el premio.

Los concursantes de 'Pasapalabra' valoran las dificultades y ventajas de 'AlaZ', la prueba final sustituta de 'El rosco': "Hay una dificultad añadida"

Siguiendo la misma línea, David también ha expresado su más sincera opinión sobre la nueva prueba de 'Pasapalabra', que elimina todo rastro del clásico rostro de letras con una nueva disposición que, si bien brida nuevas posibilidades, también añade dificultad. "La tomamos con ilusión, ahora tenemos unas semanitas o unos meses de rodaje para intentar mejorar y adaptarnos a la nueva prueba, pero bueno", ha asegurado el concursante.

"Yo por lo menos lo veo como un desafío", ha añadido Javier, recalcando la principal problemática de esta nueva prueba. "Ahora tenemos una dificultad añadida. Hay personas que dicen 'a lo mejor ahora es más fácil porque se ven las letras', pero eso tiene la contra creo de que solo vale una palabra, no valen los sinónimos", ha lamentado el contrincante de David.

En ese sentido, su compañero ha suscrito sus palabras. "Hay muchos plurales y tienes que asegurarte bien, hay que estar más centrado en mirar la pantalla y antes estabas más centrado en escuchar a Roberto", ha señalado David que sin embargo asegura que afrontan "con ilusión" este nuevo período de adaptación que en principio no entraba dentro de sus planes en 'Pasapalabra'.

Y es que, este radical giro en la mecánica del concurso también ha repercutido en cómo los concursantes se preparan de cara a sus participaciones. "Si de una palabra podías decir tres o cuatro sin preocuparte ahora tienes que ver cuál es la que encaja. Solo una es válida y tienes que estar muy concentrado en no olvidarte de una letra. Eso a la hora de estudiar sí que lo tienes que valorar y tener en cuenta", ha asegurado David.

"Ahora también empiezan por X, Y, Ñ y Q, este tipo de cambios es un trabajo que nos va a llevar un tiempo pero lo tomamos con ilusión", añadía el concursante, subrayando otra de las principales novedades de este nueva prueba decisiva de 'Pasapalabra', que también permite a los concursantes escoger una letra adicional para mostrar en el panel.

"Hay que valorarlo muy bien a nivel estratégico porque si no haces bien el cálculo te quedas sin tiempo rápido. Algún patinazo habrá pero esperemos que sean pocos", ha advertido Javier sobre la "ayuda" que el concurso da para lograr resolver la palabra, lamentando que puede ser un recurso que juegue en su contra si, presa de los nervios, no calculan bien sus posibilidades.