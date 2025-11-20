Susanna Griso cae a mínimos históricos de audiencia, con casi 6 puntos menos que Ana Rosa y duplicada por TVE

'Espejo Público' con Susanna Griso vivió un mal día en audiencias este miércoles, 19 de noviembre, al caer a un 9,1% de cuota de pantalla. Se trata del peor resultado de la temporada, del año y de uno de sus mínimos históricos. Esto es altamente destacable teniendo en cuenta el estado de Antena 3, en una posición de liderazgo absoluto.

Así, el programa matinal se confirma como un gran agujero negro para la cadena de Atresmedia. Lo cierto es que en estos primeros meses del curso ha advertido un desgaste notable, con cuotas que mayoritariamente se han anclado entre el 10% y el 11% de share, alejándose del 13,3% que medió la pasada temporada 2024/2025. Sin embargo, hasta ahora no había descendido del doble dígito.

Ese alarmante 9,1% dejó a Susanna Griso hundida frente a sus competidores, pues se colocó como última opción del público en la mañana. Su principal rival, 'El programa de Ana Rosa', anotó un 14,5% de cuota de pantalla, es decir, le aventajó en 5,5 puntos porcentuales.

Una ventaja que fue mucho mayor en el caso de La 1 de TVE, que cosechó un formidable 19,2% con 'La Hora de La 1' de Silvia Intxaurrondo y un 17,4% con 'Mañaneros 360' de Javier Ruiz y Adela González. Es decir, la cadena pública prácticamente duplicó en audiencias a 'Espejo Público'.

Además, hasta la cadena secundaria de Atresmedia, La Sexta, registró mucha más audiencia que Susanna Griso. El morning comandado por Alfonso Arús obtuvo un 14,3% y un 15,7% de share en sus dos tramos. Por tanto, se impuso con creces a su 'hermana mayor'.

En conclusión, no corren buenos tiempos para 'Espejo Público', siendo la puntilla estas sorprendentes cifras marcadas en una cadena -insistimos- que es líder de audiencia. Este miércoles, de hecho, promedió un 14,2% en el cómputo total del día. De modo que el magacín de Susanna Griso se quedó casi cinco puntos por debajo de la media de la cadena.