Ana Rosa impulsa su audiencia con Abascal: Firma uno de sus mejores datos del curso y se sitúa 5 puntos por encima de Telecinco

'El programa de Ana Rosa' experimentó una notable subida en audiencias en la entrega emitida este martes, 18 de noviembre, al alcanzar un gran 14% de cuota de pantalla y más de 330 mil telespectadores de media. Un dato reseñable dentro de la actual Telecinco, que promedió en el cómputo global de la jornada un 9,1%. Es decir, el espacio producido por Unicorn Content se situó casi cinco puntos por encima de la media de la cadena.

En target comercial, el más preciado por los anunciantes, se elevó a un 15,1% y lideró en mujeres con un 17,6% según la consultora Dos30'. También se impuso a su principal rival, 'Espejo Público' con Susanna Griso (12,2%), con una ventaja de casi dos puntos de share. Eso sí, la oferta líder de la mañana, un día más, continuó siendo 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz y Adela González al firmar un potente 16,3% gracias al espectacular arrastre que heredó de 'La hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo (20,3%).

Ese mencionado 14% para 'El programa de Ana Rosa' supuso un aumento de dos puntos respecto al mismo día de la semana anterior (12%), de 1,6 puntos sobre la emisión del lunes (12,4%) y uno de los mejores registros de la presente temporada. Concretamente se trata de la cuarta mejor cuota de pantalla del curso. Además, se convirtió en el producto más competitivo de Telecinco, que osciló entre el 6% y el 10% con el resto de la programación.

En este considerable repunte en audiencias tuvo mucho que ver la entrevista en directo al líder de la formación ultraderechista Vox, Santiago Abascal, cuya intervención con Ana Rosa Quintana se disparó a un destacado 18,4% de share, con más de 400 mil telespectadores congregados; siendo el tramo más fuerte del magacín.