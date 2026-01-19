Hasta Juanma Moreno le para los pies a Ana Rosa por lo que ha dicho de la tragedia ferroviaria: "No voy a entrar"

'El programa de Ana Rosa' ha ofrecido este lunes una versión extendida que se ha prolongado hasta las 13:45 horas para contar la última hora del trágico accidente de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Córdoba. Ana Rosa Quintana y su equipo ponían el foco en las escalofriantes cifras del siniestro: 39 fallecidos y una cifra de heridos que ha ascendido hasta 152 heridos en las últimas horas.

"Ayer a las 19:39 horas se detuvieron todos los relojes. El 18 de enero de 2026 va a pasar tristemente a la historia de los peores accidentes ferroviarios de España", ha comenzado señalando la presentadora de Telecinco. "Dos trenes salían de Atocha y de Málaga, como tantos otros trenes, cargados de historias pequeñas, de alguien que regresaba a casa, de alguien que empezaba algo nuevo, de alguien que se iba a encontrar con su familia", ha continuado reflexionando en su editorial de apertura.

Más información Iñaki López denuncia lo que está ocurriendo tras el accidente de tren en Adamuz y Paloma del Río da la puntilla

Juanma Moreno tiene que frenar a Ana Rosa Quintana por lo que le pregunta en plena tragedia ferroviaria

"Y en tan solo unos minutos nadie podía imaginar que el tiempo se detendría en las vías exactamente a las 19:39 horas de la tarde el estruendo de un terrible choque de dos trenes de alta velocidad dio paso a un silencio aún más estremecedor. En ese breve instante, un viaje cotidiano se transformó en un terrible accidente que se ha cobrado decenas de vidas", ha lamentado Ana Rosa Quintana para arrancar la emisión de este lunes marcada por la tragedia.

Sin embargo, más tarde, antes de conectar con Juanma Moreno para discutir sobre las trágicas consecuencias del siniestro, la presentadora endureció su tono en busca de responsables. "No salimos de una y entramos en otra. Hemos tenido una pandemia, una DANA, un volcán, Filomena... ¿Qué más cosas pueden pasar en este país?", señalaba hastiada la conductora del programa matinal de Telecinco.

Así, Ana Rosa Quintana no ha tardado en lanzar sus primeros dardos al gobierno central. "Bueno, acabamos de dar los datos. Se está invirtiendo muchísimo menos que se invertía hace unos años. De cualquier manera, hay que recordar que tampoco tiene mucha explicación porque, fundamentalmente, desde Europa, con todos los fondos que han llegado, se podía haber dedicado algo más", advertía la periodista.

Sin embargo, al preguntar directamente a Juanma Moreno por los responsables tras la tragedia, el presidente andaluz le ha parado los pies la presentadora. "La verdad es que hemos tenido múltiples incidencias a lo largo de los últimos años y ha habido quejas constantes de los usuarios e incluso organizaciones sindicales. Pero bueno, yo hoy no voy a entrar a hacer una valoración de esta situación porque estamos centrados primero en las 48 personas hospitalizadas, en los 12 que están en la UCI", ha espetado el dirigente del PP durante su intervención en el matinal.

Ni 24 horas han pasado y Ana Rosa Quintana dando vergüenza y repulsión infinitas, para sorpresa de nadie, por el#descarrilamiento en Adamuz.



Hasta el propio Moreno Bonilla se lo ha reprochado.

Qué miseria moral la de esta tiparraca. pic.twitter.com/XNjVt5VNn0 — 𝗺𝗮𝗿𝗶𝗮_𝗟𝗔𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 💫 (@maria_LAtatus) January 19, 2026

"Y especialmente en identificar a las personas fallecidas, porque hay una enorme angustia por parte de esos familiares", añadía entonces el presidente de la Junta de Andalucía esquivando el tono de Ana Rosa Quintana y poniendo el foco en las familias de las víctimas. "Tiempo habrá, imagino que será la Agencia de Seguridad Ferroviaria la que inicie las investigaciones y ponga luz a lo que no conocemos y que sirva además para que no vuelva a ocurrir un accidente de esta naturaleza nunca más", subrayaba el invitado.

"Ahora mismo no tenemos información, porque estamos centrados en identificar a esas personas fallecidas, que lamentablemente todavía no podemos acceder a ellas con la angustia que están teniendo sus familiares y ahora todo el esfuerzo tiene que ser en localizarlos, identificarlos, informar a sus familiares y una vez que pase esto, tiempo habrá para saber las causas que han originado este accidente y tener un diagnóstico", ha terminado advirtiendo Juanma Moreno durante su paso por el espacio de Telecinco.