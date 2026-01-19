Mediaset cancela 'Vamos a ver' con Patricia Pardo in extremis y estira la emisión de 'El programa de Ana Rosa' por la última hora en Adamuz

Telecinco ha decidido cancelar 'Vamos a ver' este lunes en favor de 'El programa de Ana Rosa' con motivo de su cobertura especial sobre la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba). Así, secunda la estrategia de Antena 3, que también ha determinado alargar 'Espejo Público' con Susanna Griso en detrimento del espacio de Karlos Arguiñano.

Este movimiento coincide con el día en el que la cadena de Mediaset iba a estrenar sus cambios en la mañana ante la llegada de 'El Precio Justo' a la sobremesa. Cambios que se traducían en un recorte del 25% de la emisión del magacín presentado por Ana Rosa y en un salto de franja para el espacio conducido por Patricia Pardo.

De esta forma, para abrirle hueco al concurso, 'El programa de AR' debía adelantar su final a las 12:30 horas aproximadamente; momento en el que estaba previsto que 'Vamos a ver' recogiera el testigo para ofrecerse hasta las 13:45 horas.

Sin embargo, ante la actualidad y dado que 'Vamos a ver' se había concebido como un programa de crónica social en su nueva etapa, Telecinco ha determinado retirarlo de la parrilla de manera excepcional y, en consecuencia, estirar la emisión de 'El programa de Ana Rosa' hasta las 13:45 horas.

Ante la cancelación de su formato, Patricia Pardo se ha incorporado a la mesa con Ana Rosa Quintana y Manu Marlaska, con la intención de unificar esfuerzos y equipos en la cobertura sobre esta catástrofe ferroviaria que ha causado al menos 39 muertos y 33 desaparecidos.

En principio, y siempre según la guía de programación de la cadena de Mediaset, el estreno de 'El Precio Justo' con Carlos Sobera se mantiene inalterable a las 13:45 horas, pero no se descarta que pueda caer de la parrilla en función de cómo evolucione la actualidad.

Así queda la programación matinal de Telecinco (por ahora) este lunes:

De 09:00 a 13:45 horas - 'El programa de Ana Rosa' (edición especial)

De 13:45 a 15:00 horas - 'El Precio Justo' (estreno)

