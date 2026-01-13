David Broncano se pronuncia, siendo fiel a su estilo, sobre la marcha de Marc Giró en RTVE y acaba con este dardo

David Broncano se ha hecho eco este martes desde 'La Revuelta' sobre una de las grandes pérdidas de La 1 de cara a este nuevo año: la marcha de Marc Giró de la cadena pública tras fichar por Atresmedia. Durante la que ha sido la primera visita de Jesús Vázquez a un programa de Televisión Española, el presentador no ha dudado en hacer referencia a 'Late Xou', a quién daba paso cada martes con normalidad, reflexionando sobre qué ocurrirá tras la despedida del comunicador.

Su marcha es oficial y ya ha sido anunciada por Atresmedia y celebrada por rostros de su nueva cadena como Jordi Évole o Iñaki López. Marc Giró aterrizará este 2026 en el prime time de La Sexta con un nuevo programa poniendo punto y final a su espacio de entrevistas en La 1 que encabezaba desde hace dos años. "Los martes normalmente dábamos paso a lo de Marc Giró", ha comentado el conductor de 'La Revuelta' tratando de poner en contexto a su invitado.

David Broncano reacciona junto a Jesús Vázquez a la salida de Marc Giró de TVE

"Ostras, se ha ido", señalaba entonces Jesús Vázquez, poniéndose al día sobre los movimientos dentro de la corporación pública antes de inaugurar su nueva etapa en TVE con el Benidorm Fest 2026 el próximo febrero. "Yo quería ir a su programa, pero ahora ya no puedo ir", ha lamentado, dejando entrever que con su marcha a Atresmedia nunca podrá acudir como invitado por la rivalidad entre ambos grupos. "No, claro", ha señalado con sorna David Broncano.

"Cuando estaba aquí él tú no podías porque estabas en Telecinco y ahora...", ha soltado el conductor de 'La Revuelta' a modo de dardo. "Yo creo por los de aquí sí que podrías ir allí, pero por los de allí no lo sé...", ha señalado el presentador. "Pues mira no voy. A mí para que no me reciban bien… Aunque creo que él me recibiría con mucha alegría", zanjaba el invitado rápidamente.

"¿Hoy hay Marc Giró? ¿Pero haciendo la mudanza?", ha preguntado entonces David Broncano entre risas algo desconcertado por cuándo se producirá la despedida oficial de 'Late Xou', ignorando que este martes sí daban paso a una nueva emisión del espacio de entrevistas. "Estará grabado claro", ha aclarado el presentador mientras Jesús Vázquez bromeaba sobre su marcha. "Él ya en La Sexta y se emite un programa como post morten, un epílogo a su paso por aquí", ha propuesto el comunicador entre risas.