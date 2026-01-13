Jordi Évole no se corta y describe a Marc Giró con cuatro atronadoras palabras tras fichar por Atresmedia

El 2026 se presenta como una etapa de cambios y nuevos retos para Marc Giró, que tras años encabezando 'Late Xou' en TVE ha decidido cortar lazos con la corporación pública para mudarse al prime time de La Sexta en algún punto de este año. Una repentina noticia que no para de acumular reacciones, entre ellas rostros de Atresmedia como Jordi Évole, que no ha dudado en opinar sobre el fichaje del presentador.

Nada más hacerse oficial su mudanza al grupo de San Sebastián de los Reyes con un nuevo programa, Iñaki López y Cristina Pardo no tardaron en dar la bienvenida al presentador desde 'Más vale tarde'. "La verdad que es un placer contar con esta nueva firma aquí en la casa, tenemos lo mejor de lo mejor", sentenció el presentador celebrando su partida de la corporación pública.

Jordi Évole aplaude la apuesta de La Sexta y Atresmedia por Marc Giró: "Rojo, maricón, bolivariano y encima catalán"

De igual manera, Jordi Évole, otro de los rostros históricos de La Sexta, ha reaccionado a través de sus redes sociales ante la noticia de que Marc Giró se sumará al plantel de presentadores de la cadena. "El mejor fichaje que podía hacer La Sexta… y va y lo hace. Rojo, maricón, bolivariano y encima catalán. Bienvenido querido", ha señalado, aplaudiendo el robo de Atresmedia a RTVE de uno de sus presentadores estrella.

A través de esos cuatro calificativos en tono irónico, el conductor de 'Lo de Évole' pone el foco en los valores sobre las señas de identidad sobre las que el comunicador catalán ha construido su imagen televisiva en los últimos años. Cabe destacar que 'Late Xou' se ha convertido en un espacio de referencia durante su etapa en las noches de La 2 y La 1, con el presentador convirtiéndose en un reclamo por su humor ácido, su constante posicionamiento en las cuestiones de índole política y social y su tono gamberro y desenfadado para abordar la actualidad.

El ambiente cercano y amable de sus entrevistas en TVE, por las que han pasado todo tipo de artistas y personalidades, sumado a sus aplaudidos monólogos de apertura han convertido a Marc Giró y su 'Late Xou' en valor añadido para cualquier corporación. Motivo por el cual Atresmedia no ha dudado en mover ficha para adelantar a la corporación pública arrebatándole una de las mayores bazas de su programación.

Y aunque este cambio ha cogido por sorpresa a su audiencia más fiel en La 1, el futuro compañero de cadena de Jordi Évole ha desvelado recientemente su desencanto con TVE. "He sido muy feliz, pero también muy infeliz en RTVE. Ahora está muy de moda y está yendo genial, pero yo llevo 3 o 4 años y hay un antes y después desde 'La Revuelta' y de la contratación de Sergio Calderón que me ha tratado con mucho cariño siempre, pero no ha sido fácil llegar hasta aquí", explicó el catalán este lunes en su programa 'Vostè primer' de RAC1.