El cantante Juanes descoloca a Broncano con su insólita respuesta a la pregunta del dinero en 'La Revuelta'

Juanes ha acudido por primera vez a 'La Revuelta' este jueves justo antes de embarcarse en su nueva gira de conciertos, que arrancará en el Movistar Arena de Madrid el próximo marzo. Y como es costumbre en cada entrevista, David Broncano ha dudado en someter a su invitado a las preguntas clásicas del programa sin saber que el cantante tenía preparada una huida perfecta para evitar sincerarse sobre su patrimonio.

Si bien el colombiano llegaba a 'La Revuelta' dispuesto a ofrecer más detalles sobre su esperado nuevo álbum de estudio, que ha asegurado saldrá "este año" durante su charla con el humorista, la entrevista ha derivado en un repaso de sus bandas de metal favoritas y una tarta de cumpleaños repleta de velas justo antes del momento clave de la noche: las preguntas clásicas.

Juanes se la juega a David Broncano al esquivar de lleno la pregunta del dinero: "Qué cabrón"

Nada más escuchar a Broncano pronunciar la primera cuestión sobre su patrimonio, Juanes tomaba la palabra sin pensarlo. "Cuando comencé a hacer música en el año 88 en lo único que no pensé fue en hacer dinero, porque siento que si buscas el dinero no llega. Pero cuando le das valor a lo que haces, con pasión, el dinero busca ese valor y me siento muy afortunado", ha señalado el cantante visiblemente emocionado.

"Como se ha escaqueado de la pregunta el cabrón", espetaba entonces el presentador desatando las risas en el teatro y rompiendo la expresión de su invitado, que reconocía haber recurrido a la reflexión profunda para evitar dar cifras concretas. "Es el mejor porque tiene una facilidad de palabra que la gente se queda fascinada con lo bien que está hablando y la pregunta ahí murió", ha insistido Broncano.

De igual forma, su respuesta a la segunda pregunta sobre los encuentros sexuales en el último mes se quedaba también corta para el gusto del presentador. "La última vez fue la semana pasada", señalaba rápidamente Juanes para volver a guardar silencio. Ha sido entonces cuando David Broncano le ha explicado detalladamente la tabla de puntuaciones de la pregunta en busca de una cifra.

"2 veces", contestaba de forma aún más cortante el invitado, visiblemente avergonzado por discutir su vida amorosa ante el público y los espectadores de casa. "Tengo una teoría con eso: una vez al mes, pero qué vez... Siempre son memorables, a mí me encanta. Pero todos los días me parece muy intenso, creo que eso tiene que ser cuando fluye", añadía el intérprete para contentar a Broncano.

"También hay momentos y etapas en la vida, no siempre estás como un loco. ¿Cuál es el promedio?", preguntaba entonces Juanes, en un intento de conocer la media española. "Suelen decir entre cinco u ocho, luego hay gente que se ha hecho muchas pajas, vas sumando y vas sumando y te llena un mes", aseguraba entre risas el conductor de 'La Revuelta' teniendo en mente algunas de las cifras más disparatadas.