¿Quién es el invitado internacional que visita hoy 'La Revuelta' de David Broncano este jueves 8 de enero?

Tras entrar de lleno en el nuevo año con la visita de Pelayo Gayol y la ganadora de 'OT 2025' Cristina Lora, 'La Revuelta' regresa este jueves con un invitado internacional estelar para cerrar su primera semana del 2026. David Broncano recibió por primera vez al inspector de policía para descubrir todos los detalles sobre 'Pelayo más allá del límite' su nuevo documental en Prime Video y disfrutar de la interpretación de la joven artista sevillana de 'Punto de partida' para finalizar la noche.

El regreso del humorista a La 1 con la doble entrevista al inspector y la joven cantante se ha traducido en un 12.6% de share y 1.544.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' logró arrancar el año como líder gracias a la entrevista a Kira Miró, Raquel Guerrero y María Hervás, con la que firmó un 14.8% de share y 1.899.000 espectadores en Antena 3. Por otra parte, 'La isla de las tentaciones' consiguió firmar un 12% de cuota de pantalla y 1.544.000 espectadores en su franja express.

Juanes, el invitado de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

¿Pero quién visita hoy jueves, 8 de enero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá por primera vez a María José Campanario, que acudirá acompañada de Eduardo Navarrete y Roberto Leal para presentar la sexta temporada de 'El Desafío', que llegará a Antena 3 este viernes 9 de enero. Por su parte, David Broncano se reencontrará con Juanes.

El artista colombiano se reencontrará con Broncano años después de su última visita a 'La Resistencia', y su primera parada en el espacio de La 1 llega por un motivo muy especial: su nueva gira de conciertos que arrancará en España el próximo 1 de marzo. El intérprete de 'La camisa negra' acudirá a 'La Revuelta' para dar más detalles sobre su nueva gira internacional que dará comienzo en el Movistar Arena de Madrid y pasará por ciudades como Monterrey, Guadalajara y Veszprém a lo largo del 2026.

Además, el cantante visitará el espacio estrella de TVE poco después de su último lanzamiento, su single 'Muérdeme'. Y es que, pese a que la espera por su nuevo álbum de estudio continúa creciendo desde 2021, cuando estrenó su último trabajo 'Vida contidiana', el colombiano ha estrenado varios temas a lo largo del último año como 'Una noche contigo' o 'Cuando estamos tú y yo'.