Un exparticipante de 'First Dates' irrumpe en 'La Revuelta' y destapa la realidad del programa: "Dijimos que no"

David Broncano y su equipo han retomado las emisiones de 'La Revuelta' este miércoles tras más de dos semanas alejados de las noches de La 1 por su habitual pausa navideña. Y nada más arrancar el primer programa de este 2026, el presentador ha vivido una escena un tanto peculiar al descubrir que uno de los asistentes del público había probado suerte en el restaurante de 'First Dates'.

Como suele ser habitual, tras agitar el bombo y saludar a sus compañeros, el humorista se disponía a charlar con el escogido para ocupar la piscina de bolas, en este caso Darío, un joven de 24 años de Benalmádena. "Quiero hacerle una especie de 'First Dates' porque...", trataba de explicar Broncano tras hacerle varias preguntas rápidas cuando el espontáneo le sorprendió con un inesperado apunte.

Darío, concursante viral de 'First Dates' se cuela en 'La Revuelta' para repasar su cita con David Broncano

"¡Es que estuve en 'First Dates'!", explicaba el joven del público causando furor entre los asistentes. "Es que lo he notado en tu actitud", señalaba el conductor de 'La Revuelta' con sorna antes de sonsacarle los entresijos del dating show de Cuatro. "Fui en enero de 2022, pedí un tartar de arroz con marisco, pero es muy poca cantidad, porque el objetivo no es comer", comenzaba explicando Darío.

No todos los días tenemos el honor de recibir a un viral de First Dates



Una vez más, Sergio Bezos eligiendo a la persona clave del público #LaRevuelta pic.twitter.com/ou1zWR953q — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) January 7, 2026

"Una experiencia muy buena la verdad", esgrimía el malagueño mientras David Broncano no podía ocultar su sorpresa ante el hecho de que los participantes realmente cenen durante la grabación. "Yo pensaba que era una pantomima", señaló el presentador. "Es como un restaurante normal, funciona igual", reconocía Darío antes de rememorar su fallida experiencia en el espacio conducido por Carlos Sobera.

"Dijimos que no, porque no nos gustamos. Yo pedí a alguien de Málaga pero fue todo de un día para otro. Vine a Madrid el día anterior para una feria de turismo y justo un día antes me llamaron y lo organizaron todo", confesaba el exparticipante de 'First Dates' sobre el escaso margen de aviso que el programa le dio para su cita. "Yo me inscribí tres años antes, cuando cumplí 18 años rellené el formulario, que es muy largo. Tardas como una hora", ha continuado explicando.

Así, el joven de 24 años no se cortaba en compartir con David Broncano y la audiencia el tipo de aptitudes que el formato de Cuatro valora en su proceso de selección. "Te hacen preguntas de todo tipo, de todo básicamente", ha tratado de explicar Darío antes de que 'La Revuelta' le sorprendiese con material de su cita y titulares que no dejaban en buen lugar su paso por el dating show. "Se hizo un poco viral sí", confesaba el espontáneo del público.

"Una soltera se aburre y exaspera con su cita", se podía leer en uno de los titulares mostrados por el programa de La 1 en pantalla. "No pegábamos ni con cola, yo creo que lo hicieron a cosa hecha", ha apuntado entonces el exparticipante de 'First Dates', lamentando la accidentada cita que vivió con su compañera de cena. "Un poco nervioso sí estaba, porque había muchísimas cámaras y micrófonos", reconocía entonces el de Benalmádena.

Así, el joven terminaba su intervención en el espacio de La 1 lanzando un mensaje al dating show de Cuatro en busca de una segunda oportunidad. "Tengo la agenda completa con un montón de cosas pero siempre tengo espacio para el amor. Siempre tengo un hueco en mi corazón para el amor... Una segunda cita", sugería el joven de Málaga ante las cámaras de 'La Revuelta' animado por David Broncano.