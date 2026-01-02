'First Dates', el comodín de Mediaset para tapar un agujero negro de Telecinco en el arranque del 2026

'First Dates' se confirma como un comodín en Mediaset para tapar agujeros negros. En este caso, el de Telecinco en una franja maldita para el canal como es el access prime time, que se presagia muy convulso una vez concluya 'La Isla de las Tentaciones 9', ya en su recta final.

Hasta ahora, el reality conducido por Sandra Barneda ha salvado esa banda horaria tan competida y codiciada con hasta tres noches de emisión. Así, de lunes a miércoles, la cadena ha logrado mantenerse en un doble dígito que, sin embargo, fue inalcanzable para 'Gran Hermano 20', cuyas galas de los jueves anotaron cuotas de entre el 4% y el 6% en ese tramo de 21:45 a 23:15 horas.

Este batacazo podría repetirse -es una posibilidad- con 'GH DÚO 4', el reality elegido por Telecinco para cubrir las próximas semanas hasta la llegada de 'Supervivientes 2026' en marzo. Por eso, ante el temor a que herede datos de 'GH 20' y para cubrirse las espaldas, el grupo audiovisual ha determinado mudar 'First Dates' a la cadena principal -como ya ocurrió en verano- para cubrir el access prime time de lunes a miércoles.

En otras palabras, el dating show será el relevo de 'La isla de las tentaciones'. Telecinco no tiene otra cosa que ofrecer y tan solo podría rellenar ese hueco con resúmenes o últimas horas de 'GH DÚO'. Algo que no sería una buena idea ante el estado en el que se encuentra el formato. De modo que la única apuesta relativamente segura para no hundirse más en audiencias es 'First Dates', que recientemente ha alcanzado grandes datos en Cuatro con cuotas en torno al 8% y 9%. Si en Telecinco se revalidaran esas cifras, el movimiento estaría justificado.

La compañía no concreta la fecha exacta en la que se producirá ese giro en la programación. Se limitan a avanzar que será en enero -en una fecha aún por determinar- y de forma temporal (un mes). Todo hace pensar que esa ejecución estará condicionada precisamente por 'Tentaciones', que entra en su recta final con las hogueras finales y el reencuentro en las próximas dos semanas. Con su conclusión, Telecinco se quedará sin una oferta de access sólida y de ahí la apuesta por 'First Dates' otra vez durante el indicado plazo; previsiblemente hasta el regreso de 'Supervivientes'.

Por su parte, Cuatro, que vuelve a perder una seña de identidad con este cambio de parrilla, cubrirá la ausencia del formato de citas comandado por Carlos Sobera con 'Horizonte'. El espacio de actualidad presentado por Iker Jiménez y Carmen Porter se transformará en un programa diario: de lunes a miércoles en access prime time y los jueves en su franja habitual. Así, Mediaset redobla su confianza en este producto y asciende la posición de Iker y Carmen en la cadena.