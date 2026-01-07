'La Revuelta' regresa este miércoles 7 de enero al access prime time de La 1 para poner fin a su parón de más de dos semanas y arrancar el 2026 por todo lo alto. Tras su habitual pausa navideña, David Broncano y su equipo retoman esta semana la lucha por la audiencia contra 'El Hormiguero', y para ello recibirán a dos invitados de alto nivel con los que hacer sombra al espacio de Antena 3.

Durante su último cara a cara del 2025, 'La Revuelta' consiguió anotar un 12.7% de share y 1.536.000 espectadores, mientras que 'El Hormiguero' despidió el año haciéndose con el liderazgo gracias a la visita de Karlos Arguiñano, que encumbró al espacio de Pablo Motos a un 17.9% de cuota de pantalla y 2.159.000 espectadores. Y en este inicio de año, ambos programas han adelantado el plantel de invitados de su regreso.

Pelayo Gayol, el invitado de David Broncano en 'La Revuelta' este miércoles

Pero quién visita hoy lunes, 7 de enero 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a las actrices Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero, que acudirán al espacio de Antena 3 para presentar la nueva temporada de 'Machos Alfa' antes de su estreno en Netflix este viernes 9 de enero. Por su parte, David Broncano abrirá el año con la visita de Pelayo Gayol.

El inspector de policía nacional acudirá por primera vez a 'La Revuelta' este miércoles con un motivo muy especial, el estreno de la nueva docuserie de Prime Video que protagoniza: 'Pelayo. Más allá del límite'. El título, que estará disponible en la plataforma el próximo 9 de enero, explora la guerra contra el narcotráfico Gayol en Colombia y su trabajo con las unidades de la élite del ejército para trazar el origen de la droga en el país.

Cristina Lora, la segunda invitada de la noche

Pero David Broncano también recibirá a Cristina Lora, la sevillana de 19 años que se coronó como ganadora de 'OT 2025' a principios de diciembre. La joven cantante, que se alzó con el premio de 100.000 euros con el 46,3% de los votos por encima de Olivia Bay, Tinho, Claudia Arenas y Guille Toledano, se encontrará por primera vez con el humorista este miércoles para describir su primer mes fuera de la academia y sus planes tras el concurso.