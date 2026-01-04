RTVE anuncia la inminente fecha de regreso de 'La Revuelta' en La 1 tras su cancelación total en Navidad

Como ya sucediera el año pasado, David Broncano y todo el equipo de 'La Revuelta' se han tomado un descanso durante las navidades. Pero a diferencia del año pasado, La 1 optó por no emitir reposiciones del programa en su lugar salvo el 30 de diciembre cuando volvió a ofrecer la entrevista de Rosalía con poco éxito de audiencia.

Tras este parón, 'La Revuelta' ya tiene todo preparado para retomar su emisión en el access prime time de La 1. Será el próximo miércoles 7 de enero a las 21:50 horas coincidiendo así con el regreso de 'El Hormiguero' a Antena 3 y de 'El Intermedio' a La Sexta.

Mientras, Pablo Motos ya ha confirmado que regresará con la visita de Kira Mrió, María Hervás y Raquel Guerrero, las protagonistas de 'Machos Alfa' ante el estreno de su nueva temporada en Netflix, David Broncano sigue manteniendo en secreto quiénes serán sus primeros invitados de 2026.

La 1 ha tirado de humor para anunciar el regreso de 'La Revuelta'. Y si David Broncano suele hacer dos preguntas clásicas a sus invitados: ¿cuánto dinero tienen en el banco? y ¿cuántas relaciones sexuales ha tenido en el último mes?, la cadena ha optado por lanzar una "pregunta tonta" a su audiencia.

"Si un programa llamado La Revuelta está de vuelta, ¿tendría que llamarse La ReRevuelta?" se preguntan en la promo de la vuelta del programa de access de La 1.