Movimiento de programación en La 1 de RTVE: Cancela emisiones de 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' esta semana

por Pedro Jiménez

La 1 de TVE cambia su programación en el arranque de la semana: te explicamos cómo queda la parrilla de la cadena principal de RTVE los días 5 y 6 de enero

Este próximo lunes, 5 de enero, se producirán cambios muy importantes y a tener en cuenta en la programación vespertina de La 1 de RTVE con motivo de la Cabalgata de Reyes 2026.

La retransmisión, que estará conducida por Ana Prada y Javier de Hoyos, ocupará gran parte de la tarde de la cadena pública como es tradición y eso obligará a reajustar horarios y a cancelar varias de las ofertas regulares.

Para empezar, 'Directo al grano', el magacín de Marta Flich y Gonzalo Miró, ampliará su horario y se ofrecerá de 15:55 a 18:15 horas; momento en el que se dará relevo al desfile hasta las 21:00 horas de la noche con el arranque de la segunda edición del 'Telediario' de Pepa Bueno.

De este modo, las series diarias 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' suspenden su emisión al igual que lo harán los programas 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora y 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus, que también se verán obligados a desaparecer de la parrilla de La 1 de RTVE.

El martes, festivo por el Día de Reyes, también descansarán todos los productos mencionados, incluyendo también 'Directo al grano'. En su lugar, el canal emitirá cine: un ciclo de Jennifer López con las películas 'El plan B' y 'Una chica de jersey' y, posteriormente, la cinta 'Las últimas vacaciones'.

Así queda la programación de La 1 de TVE el lunes 5 de enero:

  • 08:30 horas - 'La hora de La 1'
  • 10:35 horas - 'Mañaneros 360'
  • 15:00 horas - 'Telediario 1' e 'Informativo Territorial'
  • 15:55 horas - 'Directo al grano'
  • 18:15 horas - Cabalgata de Reyes 2026
  • 21:00 horas - 'Telediario 2'
  • 21:45 horas - 'Aria, locos por la ópera'
  • 23:00 horas - Cine

Así queda la programación de La 1 de TVE el martes 6 de enero:

  • 08:30 horas - Noticias 24 horas
  • 11:55 horas - Sorteo Lotería de 'El Niño'
  • 12:20 horas - Noticias 24 horas
  • 13:00 horas - 'Viaje al centro de la tierra'
  • 13:45 horas - 'El juego del camelar' (reposición)
  • 15:00 horas - 'Telediario 1'
  • 15:50 horas - Sesión de cine (El plan B)
  • 17:35 horas - Sesión de cine (Una chica de jersey)
  • 19:10 horas - Sesión de cine (Las últimas vacaciones)
  • 21:00 horas - 'Telediario 2'
  • 21:45 horas - 'Viaje al centro de la tele'
  • 22:50 horas - Cine (Jurassic World)

