Movimiento de programación en La 1 de RTVE: Cancela emisiones de 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' esta semana

Este próximo lunes, 5 de enero, se producirán cambios muy importantes y a tener en cuenta en la programación vespertina de La 1 de RTVE con motivo de la Cabalgata de Reyes 2026.

La retransmisión, que estará conducida por Ana Prada y Javier de Hoyos, ocupará gran parte de la tarde de la cadena pública como es tradición y eso obligará a reajustar horarios y a cancelar varias de las ofertas regulares.

Para empezar, 'Directo al grano', el magacín de Marta Flich y Gonzalo Miró, ampliará su horario y se ofrecerá de 15:55 a 18:15 horas; momento en el que se dará relevo al desfile hasta las 21:00 horas de la noche con el arranque de la segunda edición del 'Telediario' de Pepa Bueno.

De este modo, las series diarias 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' suspenden su emisión al igual que lo harán los programas 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora y 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus, que también se verán obligados a desaparecer de la parrilla de La 1 de RTVE.

El martes, festivo por el Día de Reyes, también descansarán todos los productos mencionados, incluyendo también 'Directo al grano'. En su lugar, el canal emitirá cine: un ciclo de Jennifer López con las películas 'El plan B' y 'Una chica de jersey' y, posteriormente, la cinta 'Las últimas vacaciones'.

Así queda la programación de La 1 de TVE el lunes 5 de enero:

08:30 horas - 'La hora de La 1'

10:35 horas - 'Mañaneros 360'

15:00 horas - 'Telediario 1' e 'Informativo Territorial'

15:55 horas - 'Directo al grano'

18:15 horas - Cabalgata de Reyes 2026

21:00 horas - 'Telediario 2'

21:45 horas - 'Aria, locos por la ópera'

23:00 horas - Cine

Así queda la programación de La 1 de TVE el martes 6 de enero: