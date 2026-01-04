Movimiento de programación en La 1 de RTVE: Cancela emisiones de 'Valle Salvaje', 'La Promesa', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la tierra' esta semana

Este próximo lunes, 5 de enero, se producirán cambios muy importantes y a tener en cuenta en la programación vespertina de La 1 de RTVE con motivo de la Cabalgata de Reyes 2026.
La retransmisión, que estará conducida por Ana Prada y Javier de Hoyos, ocupará gran parte de la tarde de la cadena pública como es tradición y eso obligará a reajustar horarios y a cancelar varias de las ofertas regulares.
Para empezar, 'Directo al grano', el magacín de Marta Flich y Gonzalo Miró, ampliará su horario y se ofrecerá de 15:55 a 18:15 horas; momento en el que se dará relevo al desfile hasta las 21:00 horas de la noche con el arranque de la segunda edición del 'Telediario' de Pepa Bueno.
De este modo, las series diarias 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' suspenden su emisión al igual que lo harán los programas 'Malas Lenguas' con Jesús Cintora y 'Aquí la tierra' con Jacob Petrus, que también se verán obligados a desaparecer de la parrilla de La 1 de RTVE.
El martes, festivo por el Día de Reyes, también descansarán todos los productos mencionados, incluyendo también 'Directo al grano'. En su lugar, el canal emitirá cine: un ciclo de Jennifer López con las películas 'El plan B' y 'Una chica de jersey' y, posteriormente, la cinta 'Las últimas vacaciones'.
Así queda la programación de La 1 de TVE el lunes 5 de enero:
- 08:30 horas - 'La hora de La 1'
- 10:35 horas - 'Mañaneros 360'
- 15:00 horas - 'Telediario 1' e 'Informativo Territorial'
- 15:55 horas - 'Directo al grano'
- 18:15 horas - Cabalgata de Reyes 2026
- 21:00 horas - 'Telediario 2'
- 21:45 horas - 'Aria, locos por la ópera'
- 23:00 horas - Cine
Así queda la programación de La 1 de TVE el martes 6 de enero:
- 08:30 horas - Noticias 24 horas
- 11:55 horas - Sorteo Lotería de 'El Niño'
- 12:20 horas - Noticias 24 horas
- 13:00 horas - 'Viaje al centro de la tierra'
- 13:45 horas - 'El juego del camelar' (reposición)
- 15:00 horas - 'Telediario 1'
- 15:50 horas - Sesión de cine (El plan B)
- 17:35 horas - Sesión de cine (Una chica de jersey)
- 19:10 horas - Sesión de cine (Las últimas vacaciones)
- 21:00 horas - 'Telediario 2'
- 21:45 horas - 'Viaje al centro de la tele'
- 22:50 horas - Cine (Jurassic World)
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram
Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.