RTVE levanta toda su programación del martes y recupera 'La Revuelta' con este especial en La 1

Tras dar vacaciones a David Broncano y todo su equipo, La 1 optó por no emitir reposiciones de 'La Revuelta' estas navidades. En su lugar, la cadena pública optó por estrenar 'ARIA, locos por la ópera' en lunes y de emitir 'Dra. Fabiola Jones' el martes y una reposición de 'Viaje al centro de la tele' el jueves.
Sin embargo, este martes La 1 ha decidido recuperar 'La Revuelta' y volver a emitir la histórica entrevista de David Broncano a Rosalía y que se emitió el pasado 10 de noviembre siendo el programa más visto de la historia del programa.
Así, aquel programa de 'La Revuelta' con la visita de la cantante para promocionar su último álbum "Lux" congregó a 2.706.000 espectadores y un 20,4% de cuota de pantalla superando con creces a 'El Hormiguero', que aquella noche recibió a Andy justo en plena polémica por su ruptura con Lucas, y anotó un 15,3% y 2.046.000 espectadores.
De esta manera, La 1 volverá a emitir este programa de 'La revuelta' este martes tras retirar de la parrilla 'Dra. Fabiola Jones' y 'Hasta el fin del mundo', que regresarán a la programación tras las navidades después de haber anotado mínimo de temporada con su salto al martes.
El programa se emitirá a partir de las 21:45 horas y concluirá a las 23:22 horas cuando tome el relevo la noche temática de 'Viaje al centro de la tele', que incluirá el estreno de la entrega titulada 'Versión española' y las reposiciones de 'Los nº1 de Los 70' y del 'especial Mecano'.
Así queda la programación de La 1 este martes 29 de diciembre:
- 21:45h - 'La Revuelta' (reposición del programa de Rosalía)
- 23:20h - 'Viaje al centro de la tele': "Versión española" (Estreno)
- 00:25h - 'Viaje al centro de la tele': "Los nº 1 de los 70! (reposición)
- 01:00h - 'Viaje al centro de la tele': "Especial Mecano" (reposición)
