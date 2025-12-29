RTVE levanta toda su programación del martes y recupera 'La Revuelta' con este especial en La 1

Tras dar vacaciones a David Broncano y todo su equipo, La 1 optó por no emitir reposiciones de 'La Revuelta' estas navidades. En su lugar, la cadena pública optó por estrenar 'ARIA, locos por la ópera' en lunes y de emitir 'Dra. Fabiola Jones' el martes y una reposición de 'Viaje al centro de la tele' el jueves.

Sin embargo, este martes La 1 ha decidido recuperar 'La Revuelta' y volver a emitir la histórica entrevista de David Broncano a Rosalía y que se emitió el pasado 10 de noviembre siendo el programa más visto de la historia del programa.

Más información RTVE completa su programación de Nochevieja: Así quedan los horarios en La 1 el 31 de diciembre

Así, aquel programa de 'La Revuelta' con la visita de la cantante para promocionar su último álbum "Lux" congregó a 2.706.000 espectadores y un 20,4% de cuota de pantalla superando con creces a 'El Hormiguero', que aquella noche recibió a Andy justo en plena polémica por su ruptura con Lucas, y anotó un 15,3% y 2.046.000 espectadores.

De esta manera, La 1 volverá a emitir este programa de 'La revuelta' este martes tras retirar de la parrilla 'Dra. Fabiola Jones' y 'Hasta el fin del mundo', que regresarán a la programación tras las navidades después de haber anotado mínimo de temporada con su salto al martes.

El programa se emitirá a partir de las 21:45 horas y concluirá a las 23:22 horas cuando tome el relevo la noche temática de 'Viaje al centro de la tele', que incluirá el estreno de la entrega titulada 'Versión española' y las reposiciones de 'Los nº1 de Los 70' y del 'especial Mecano'.

Así queda la programación de La 1 este martes 29 de diciembre: