RTVE completa su programación de Nochevieja: Así quedan los horarios en La 1 el 31 de diciembre

RTVE ya tiene todo preparado para la que será sin lugar a dudas su Nochevieja más musical. La cadena pública ya ha revelado cómo quedará configurada su parrilla para la noche del 31 de diciembre con José Mota, 'La casa de la música', las Campanadas y '¡Feliz 2026!' como grandes apuestas.

La 1 comenzará la noche con el tradicional especial de humor que protagonizará José Mota. El cómico manchego conducirá el que será su 25 especial de Nochevieja con 'El juego del camelar', su particular versión de la exitosa serie de Netflix en el que participarán numerosos invitados y que arrancará a las 21:50 horas.

Una hora después tomará el relevo 'La casa de la música', que se inaugurará antes de su gran lanzamiento en 2026. Un especial con el que además La 1 quiere empezar a celebrar el 70 aniversario de la Corporación que se cumplirá en 2026 y que tendrá la esperada primera actuación de La Oreja de Van Gogh con el regreso de Amaia Montero 18 años después como gran aliciente.

Así, el grupo donostiarra estrenará su nuevo single 'Todos estamos bailando' desde el Palacio de Miramar en San Sebastián frente a la playa de La Concha en 'La casa de la música'. En este especial también podremos disfrutar de actuaciones de Lola Índigo desde La Alhambra de Granada, de Nicki Nicole desde el Castillo de Pedraza en Segovia, de Ana Torroja desde el Museo Reina Sofía de Madrid, de Amaia Romero desde el Monasterio de Iratxe en Navarra y una actuación muy especial de Rosario Flores, Antonio y Josemi Carmona desde El Pirulí de Madrid.

Pero además, RTVE anuncia este lunes su último gran bombazo con la participación de una "estrella internacional" como colofón a este especial de 'La casa de la música', que se emitirá entre las 22:55 y las 23:30 horas justo antes de las Campanadas que conducirán Chenoa y Estopa desde la Puerta del Sol.

Tic, Tac ⏱️...



Esta tarde conoceremos a la super estrella internacional que se une a la Nochevieja histórica de @rtve. #RTVELaQueQuieres #LaCasaDeLaMúsica 🎶#70AñosTVE pic.twitter.com/ZiBSd7sx4Q — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) December 29, 2025

Y justo después de las Campanadas y tras el estreno del himno 'Imparables' con el que todos los rostros de RTVE empezarán a celebrar el 70 aniversario de la Corporación, La 1 emitirá la tradicional gala '¡Feliz 2026!' con Eva Soriano e Egoitz Txurruka como presentadores.

Así queda la programación completa de La 1 en Nochevieja:

20:30h - 'Telediario 2' (incluye el resumen del 2025 de Carlos del Amor)

21:45h - Especial Fin de Año José Mota 2025 - 'El juego del camelar'

22:55h - 'La casa de la música'

23:30h - Campanadas Fin de Año con Chenoa y Estopa

00:05h - '¡Feliz 2026!'

00:45h - Campanadas Canarias con St.Pedro, Nia y Miguel Ángel Guerra

01.00h - '¡Feliz 2026!'