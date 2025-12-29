RTVE anuncia el amplio elenco de invitados del mítico especial de José Mota en la Nochevieja de La 1

RTVE ha avanzado más detalles de uno de los grandes clásicos de su programación: el especial de José Mota en Nochevieja, que además cumple 25 años en La 1 (17 especiales en solitario y ocho con 'Cruz y Raya'). TVE lo ofrecerá este miércoles, 31 de diciembre, a partir de las 21:45 horas.

Se titula 'El juego del camelar', con políticos luchando por una urna llena de un millón de papeletas en diferentes retos. Así, Mota se inspira en el fenómeno internacional de Netflix, la serie coreana 'El juego del calamar', cambiando el dinero por el que mueren sus participantes por sufragios electorales.

La trama central del especial de Nochevieja es una competición donde los políticos interpretados tendrán que sortear diversas pruebas si quieren conservar su vida política. Se verán obligados a superar el juego de los escaños, saltar a la comba o jugar a la versión del escondite inglés llamada 'Un, dos, tres, te imputo otra vez'.

Entretanto, no faltarán los sketches sobre la actualidad. TVE adelanta que habrá una parodia de la cantante Rosalía visitando el plató del showman norteamericano Jimmy Fallon, de Donald Trump recibiendo a los Reyes Magos en el Despacho Oval de la Casa Blanca, del ministro Óscar Puente dando explicaciones sobre las averías y retrasos en los trenes o de monstruos del cine de terror reciente, como la tía Gladys o el payaso de 'IT'.

En el avance aparecen representadas otras caras muy reconocidas como Yolanda Díaz, Pedro Sánchez, Feijóo, Isabel Díaz Ayuso o Gabriel Rufián, entre otros. Además, la judicatura, también protagonista en este 2025, sobre todo tras la polémica sentencia condenatoria al ex Fiscal General del Estado, tendrá igualmente un hueco reseñable en el programa con el que La 1 despedirá al 2025 con humor.

La lista de invitados de José Mota en 'El juego del camelar'

'El juego del camelar' de José Mota cuenta con la participación estelar de reconocidos artistas como Santiago Segura, Manuel Tallafé, Javier Losán, Agustín Jiménez, el Mago More, Pep Plaza, Inés de Miguel, Marta González de Vega o Alba Munuera.

En el elenco destacará también la presencia de actores y actrices, colaboradores míticos de José Mota, como Paco ‘El Aberroncho’ Collado, Jaime Ordóñez, Carmen Santamaría, Javier Quero, Federico de Juan, Marcos Ortiz, Sayago Ayuso, Leticia López, Dulcinea Juárez, Marta de Pablo o Raúl Cano.