RTVE toma medidas rápidas ante el tropiezo del programa de Samantha Vallejo-Nágera en el fin de semana de La 1

'Navidades con Samantha' aterrizó en los fines de semana de La 1 apenas hace una semana como una de las grandes apuestas de la cadena en su programación navideña. Sin embargo, tras comprobar la fría acogida que el especial de Samantha Vallejo-Nágera ha tenido en las mañanas de los sábados y domingos, la corporación ha tomado una determinación para proteger las audiencias de 'D Corazón'.

El especial culinario liderado por la juez de 'MasterChef' arrancó el pasado sábado 20 a las 12:35 horas, sirviendo como principal telonero del espacio de crónica social conducido por Anne Igartiburu y Javi de Hoyos. Sin embargo, ni el 6.7% de share con el que debutó o el 8.9% que anotó en su segunda entrega del domingo han sido suficiente para TVE, pues se trata de cifras muy por debajo el rendimiento habitual de La 1 en las mañanas de los fines de semana con 'Viaje al centro de la tierra'.

TVE mueve ficha con 'Navidades con Samantha': Devuelve a 'Viaje al centro de la tele' a su franja original para proteger las audiencias de 'D Corazón'

Unos datos de estreno que cobran especial importancia cuando se compara con las cifras conseguidas por el contenedor cultural de TVE, desplazado a la franja anterior a 'Navidades con Samantha' durante estas semanas festivas. 'Viaje al centro de la tele' obtenía un 9% el sábado y un 13% el domingo, con picos muy sólidos de audiencia durante el domingo que se desplomaron antes de la emisión de 'D Corazón', es decir, durante la emisión del especial culinario.

Así, la corporación ha decidido tomar cartas en el asunto dando un giro a su programación de los fines de semana. A partir de este sábado 27, el especial de Samantha Vallejo-Nágera pasará a emitirse a las 10:30 horas los sábados y las 09:30 horas los domingos, es decir, en el hueco de 'Viaje al centro de la tierra', mientras que el espacio de archivo de RTVE recuperará su posición como telonero de 'D Corazón', invirtiendo así el orden inicial con el que habían concebido la oferta de estas Navidades.

De esta forma, lejos de cuestionar el funcionamiento de 'Navidades con Samantha', el ente público busca encontrar una base de espectadores para el especial de cocina emplazándolo en una franja menos competitiva y sin penalizar a la audiencia estable de 'D Corazón', que se mantiene entorno a un 9% y 10%. A través de este reajuste, TVE protege sus productos más afianzados sin tirar la toalla con el espacio de la chef, que podría experimentar una subida en popularidad este fin de semana.