El batacazo en audiencias de TVE con su primera apuesta de Navidad para La 1 con Samantha Vallejo-Nágera

'Navidades con Samantha', el programa de la juez de 'MasterChef' Samantha Vallejo-Nágera, ha sido la primera apuesta de Navidad que ha estrenado La 1 de TVE. Un formato producido en colaboración con Shine Iberia que consta de cuatro entregas, ubicadas en las mañanas del sábado y domingo de 12:35 a 13:05 horas.

El primer episodio de este espacio, en el que la chef abre las puertas de su lujosa casa para cocinar menús tradicionales y sencillos de cara a estas fiestas tan señaladas, se lanzó este sábado, 20 de diciembre. Y la acogida por parte de los espectadores ha sido realmente desastrosa.

El estreno obtuvo un maltrecho 6,7% de cuota de pantalla. Con este resultado, perjudicó ligeramente a 'D Corazón' (8,9%) y se colocó muy por debajo de la media de La 1 de TVE en el cómputo global del día, que fue de un 9,6% (segunda plaza por detrás de Antena 3) gracias al buen rendimiento de la mítica saga 'Solo en casa'; con un 11% y un 11,1% de share en el caso de las dos primeras cintas.

A la espera de ver su evolución, todo parece indicar que a la cadena pública se le pueden atragantar las tres entregas restantes de 'Navidades con Samantha', donde hay que decir que Vallejo-Nágera no cocina sola, pues cuenta con la ayuda de cuatro grandes conocidos del universo 'MasterChef'.

Concretamente, con cuatro ganadores del talent culinario de La 1 de TVE, cuya participación busca aportar su sello personal: Gabriela Hinojosa (ganadora de ‘MasterChef 13’), Carlos Maldonado (ganador de ‘MasterChef 3’), María Lo (ganadora de ‘MasterChef 10’) y Ángela Gimeno (ganadora de ‘MasterChef 12’).

Además de preparar platos pintones como pavo relleno, paletilla de cordero, besugo con textura suave o lubina envuelta en una corteza de sal, Samantha y los participantes mencionados también instruyen sobre cómo decorar la mesa, escenario clave de las reuniones familiares en estas fechas.

La segunda emisión ha visto la luz este domingo, 21 de diciembre. Su continuidad el próximo fin de semana dependerá de cómo haya resultado y de cuál sea ese segundo dato. Lo cierto es que, de entrada, ese debut (6,7%) ha empeorado notablemente los registros de las reposiciones de 'Viaje al centro de la tierra', que el anterior sábado y domingo alcanzaron un 9,9% y un 10,2% respectivamente.