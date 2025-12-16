RTVE detalla toda su programación para esta Navidad, con el anuncio oficial de los presentadores de las Campanadas

RTVE ha vuelto a reunir este martes a buena parte de sus presentadores en el Teatro Real de Madrid para presentar toda la programación de navidad en todos sus canales, en una rueda de prensa con la presencia de El Televisero. Y aunque sin duda la gran expectación estaba en saber quién serán los encargados de dar las Campanadas después de que Andreu Buenafuente y Silvia Abril se hayan caído por la baja médica del catalán.

Tras jugar con la prensa y anunciar que todavía no tenían elegidos a los presentadores y que se decidiría a través de una encuesta abierta en RTVE Play a partir de este viernes, María Eizaguirre, la directora de Comunicación y Participación y Sergio Calderón, director de TVE, anunciaban que todo había sido una inocentada dentro del marco del 30 aniversario de la gala Inocente, Inocente.

Tras ello, ambos directivos han emplazado a todos los espectadores al jueves 18 de diciembre a las 20:30 horas dentro de 'Aquí la tierra' para conocer quiénes serán los encargados de dar las Campanadas 2025-2026 en TVE en relevo de Andreu Buenafuente y Silvia Abril.

Con la navidad de este año, RTVE empezará a celebrar el 70 aniversario de la cadena pública que se cumplirá en 2026. "A las puertas del 70 aniversario, hemos puesto mucho empeño para que esa magia se plasme en la programación que hemos diseñado todos", recalcaba Sergio Calderón.

Lotería de Navidad con Sandra Daviú y Blanca Benlloch y el estreno de 'Aria, locos por la ópera'

Un año más, la programación de navidad de RTVE arrancará el próximo 22 de diciembre a las 8 de la mañana con el tradicional Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad desde el Teatro Real con Sandra Daviú y Blanca Benlloch. "Este año venimos con alguna pequeña sorpresa", revelaba la presentadora avanzando que recibirán visitas de algunos compañeros como Paula Vázquez. Estaremos dentro y fuera del salón, con una cobertura completa. Habrá un equipo de RTVE en todos los lugares de España donde toque", añadía.

Una de las grandes apuestas de TVE para estas navidades es el estreno de 'Aria, locos por la ópera', el nuevo talent producido por Gestmusic y que conducirán Ruth Lorenzo y Juanjo Bona. El espacio constará de cuatro episodios que todavía no tienen fecha de estreno. La cantante ha definido este nuevo programa como "un auténtico regalo". "Hemos hecho un esfuerzo por acercar la ópera a la audiencia más masiva. Tenemos que atender a todo tipo de música. Es un programa que va a romper los moldes y clichés de los programas de música en televisión", añadía Sergio Calderón al respecto del formato que suplirá a 'MasterChef Junior' ante su desaparición en la parrilla navideña.

Aitor Albizua y LalaChus, maestros de ceremonia de 'Telepasión'

Y si hay una cita emblemática cada navidad es 'Telepasión', el célebre programa con el que La 1 celebra la Nochebuena. Este año, los maestros de ceremonia serán Aitor Albizua y LalaChus. La colaboradora de 'La Revuelta' ha reconocido estar "cumpliendo un sueño" al presentar una cita como esta como ya le pasó con 'El Grand Prix del Verano'.

Este año, el especial de 'Telepasión' lleva por subtítulo 'Mi gran noche' en homenaje a Raphael. Además, Aitor Albizua ha adelantado que este año han cumplido un récord con hasta 130 compañeros de RTVE participando en el especial. "Se nos da bien hacer el ridículo en la pública, lo monetizamos", bromeaba el vasco.

Justo después de 'Telepasión', La 1 volverá a llenar la Nochebuena de música con los especiales musicales protagonizados por Dani Fernández y Abraham Mateo. "Hemos hecho un trabajo con mucha ilusión y cariño, muchas gracias a todos por haber creído en mí. Tengo muchas ganas de que lo veáis", aseguraba el ex componente de Auryn en un vídeo grabado. El cantante contará con la colaboración de artistas como Ana Mena, Amaral o Arde Bogotá, entre otros.

"Gracias a RTVE por este regalo, ¡qué mejor que celebrar mis 20 años en la música! Quería sacar todos mis lados, el romántico, el sinfónico, el coreográfico… Se ha cumplido un sueño, un beso y gracias por el apoyo", aseguraba por su parte Abraham Mateo, que vuelve a TVE tras su paso por Prime Video como jurado de 'OT 2025'.

Para cerrar la Nochebuena y como ya es habitual, La 1 emitirá un especial de 'Viaje al centro de la tele' dedicado a los 80 que llevará por título 'Noche ochentera' en alusión al tema con el que Vicco triunfó tras el Benidorm Fest. El programa locutado por Santiago Segura invitará al espectador a regresar a los 80 para disfrutar una fiesta apta para toda la familia. Las canciones más emblemáticas de esa década, nacionales e internacionales, se podrán cantar y bailar con el clásico formato karaoke del programa.

El último concierto de Sabina y un especial de Lola Índigo

La 1 emitirá el último concierto de Joaquín Sabina el 30 de noviembre en Madrid, ‘Sabina. Hola y Adiós’, con el que ha cerrado su gira 2025 y con la que se retira de los escenarios a los 76 años tras una carrera plagada de éxitos. La emisión se completará con una entrevista de Carlos del Amor a esta leyenda de la música en la que compartirá sus reflexiones sobre su anunciado adiós.

La oferta musical de RTVE estas navidades se completará con un especial íntegramente dedicado a una de las grandes triunfadoras del panorama más reciente: Lola Índigo.

'La Promesa' concluirá su temporada y celebrará la Nochebuena y Nochevieja con especiales

Durante la presentación de la programación navideña, Sergio Calderón también ha querido dedicar un apartado al buen momento que atraviesa La 1 en sus tardes gracias al tándem que forman los programas de actualidad ('Directo al grano' y 'Malas Lenguas') con sus seriales diarios ('Valle Salvaje' y 'La Promesa') para avanzar que durante las navidades se vienen curvas en las series de Bambú Producciones.

Así, el directivo ha avanzado que 'La Promesa' concluirá su actual temporada el 23 de diciembre con un episodio en el que habrá una nueva muerte, según avanza ya la cadena. Además, los días de Nochebuena y Nochevieja, TVE emitirá doble episodio de la serie protagonizada por Arturo García Sancho y Xavi Lock por la tarde.

José Mota celebra 25 años haciendo la Nochevieja y Carlos del Amor volverá a resumir el 2025

Y otro clásico de las fechas navideñas en TVE es José Mota. El cómico manchego está de celebración pues este año cumple 25 años celebrando la Nochevieja en TVE, primero con 'Cruz y raya' y posteriormente en solitario. En esta ocasión, el humorista versionará uno de los fenómenos de Netflix, 'El juego del calamar' con su especial titulado 'El juego del camelar' en la que los políticos lucharán por conseguir "un millón de votos" en diferentes rondas.

Y justo después de José Mota llegará el especial musical '¡Feliz 2026!, que este año contará con Eva Soriano y Egoitz Txurruka ('Trivial Pursuit') como presentadores. El vasco ha avanzado las actuaciones de Pablo Alborán y Pablo López así como la de Sonia y Selena, que cantarán juntas pues se grabó antes de su polémica separación. Pero habrá un centenar de actuaciones más con rostros como Manuel Carrasco, Luz Casal, Leire Martínez, Dani Fernández, Miss Caffeína, Marta Sánchez, Edurne, Víctor Manuel, Nebulossa, Blanca Paloma, La La Love You, Juanjo Bona, Veintiuno, Pastora Soler, Isabel Aaiún, María Peláe o Blas Cantó, entre otros.

Y también el 31 de diciembre en los 'Telediarios' podremos disfrutar de algo que ya se ha convertido en habitual: el resumen del año dirigido por Carlos del Amor. "Es maravilloso, este año todavía más coral, de 45 minutos con 15 actores y actrices. Es un recorrido por un año agridulce, con guerra y genocidio, pero también con noticias esperanzadoras y con mucha cultura", avanzaba el periodista.

Dos clásicos: el concierto de Año Nuevo y los saltos de esquí

La mirada de espectadores de todo el mundo -más de 150 países lo emiten en directo- se fijará la mañana del 1 de enero en Viena, que acogerá el Concierto de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Viena a partir de las 11:15 horas, con la narración, por noveno año consecutivo, de Martín Llade. El director franco-canadiense Yannick Nézet-Séguin se pondrá al frente de la orquesta en la Sala Dorada del Musikverein, con la música de los Strauss y de sus contemporáneos. Además, se incluirán cinco estrenos de piezas inéditas en este recital, entre ellas, obras de dos compositoras: Josephine Weinlich y Florence Price.

RTVE recupera además una de sus grandes tradiciones deportivas y navideñas, los saltos de esquí de Garmisch-Partenkirchen del 1 de enero, que no se podían ver en abierto en televisión desde 2011. Un acontecimiento social que formó parte de la vida de los españoles desde 1962 y durante 50 años junto al concierto de Año Nuevo que podrán verse en La 2 y Teledeporte.

'Gala Inocente, Inocente' dedicada al cáncer infantil

Y el 28 de diciembre, a las 22:00 horas, no podía faltar en La 1 por 14º año consecutivo la 'Gala Inocente, Inocente'. RTVE se une a la Fundación Inocente en una gala que recorrerá sus tres décadas de historia y que incluirá un ranking con sus mejores bromas en estos 30 años, elegidas por el público a través de RTVE Play. Este año, la causa será el cáncer infantil para impulsar programas asistenciales y de investigación para menores y sus familias. Paula Vázquez, Juanma Iturriaga, Jacob Petrus y Carolina Casado presentarán el especial, que contará con Itziar Miranda, Nadia de Santiago, Santi Cazorla o Leire Martínez entre sus víctimas. En 2024 recaudó más de 1,6 millones de euros para ayudar a los niños hospitalizados y a sus familias.

Cabalgata de Reyes: Ana Prada, Javier de Hoyos y la Carroza de Clan

Con más de 60 años de tradición en las retransmisiones navideñas de RTVE, la Cabalgata de Reyes supondrá el momento más emocionante y esperado para miles de niños y niñas La 1 emitirá este evento mágico que recorrerá las calles madrileñas y acompañará a Melchor, Gaspar y Baltasar. Un desfile que rendirá homenaje a los maestros y en el que participará la Carroza de RTVE. Ana Prada -en su tercera cabalgata- y Javier de Hoyos -que debuta en este rol- estarán al frente de la retransmisión del desfile de las carrozas. Junto a ellos, el mejor equipo de reporteros, Nacho Mapacho desde Clan y el Cartero Escoba.

Al día siguiente, en ‘Los Conciertos de La 2’, Gala de Reyes de la Orquesta y Coro RTVE. Desde las 20:00 horas, un viaje musical por el universo Disney para revivir algunas de las canciones más queridas: desde la fuerza helada de 'Frozen' hasta la luminosidad de 'Enredados', pasando por la Sabana de 'El Rey León'. Será en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, dirigido por José Luis López Antón, Diego Carvajal como director de escena, y con los cantantes Carlos Higes, Blanca Miralles y la artista invitada María Ayo.

Cine: la magia de Disney llega a La 1

Esta Navidad, La 1 cumple los deseos de los más pequeños y trae estrenos de Disney 'Encanto' y 'El regreso de Mary Poppins'; así como el clásico de 'Mary Poppins' protagonizada por Julie Andrews y Dick Van Dyke. Y en cine español destacan títulos como 'La Navidad en sus manos'.

La 2 se llena de especiales en Navidad y dará sus preuvas con Inés Hernand, Miguel Maldonado y Aitor Albizua

Clásico de estas fiestas en La 2, ‘Cómo nos reímos’ propone un ‘Cuento de Navidad’, un gran maratón de humor de siete horas. Scrooge -protagonista de la novela de Dickens-se someterá a los fantasmas de pasado, presente, futuro a base de una sesión de “risoterapia” protagonizada por maestros del humor del Archivo como Martes y Trece, Eugenio, Tip y Coll, Gila y muchos más.

En Nochevieja, ‘Cachitos Love The Twenties’, un especial dedicado a la música que sonó durante los 2000. Actuaciones icónicas llenarán un programa en el que Ángel Carmona tendrá que luchar al estilo Matrix para destruir el Efecto Collins y devolver la música en directo a la televisión. Hits brillantes y pegadizos volverán a sonar en un mismo plató para obligar a los espectadores a cerrar el año dejándose el alma entera en no parar de bailar y cantar. Tras las uvas, tres horas de archivo acompañadas de míticos rótulos para empezar 2026 con humor.

‘Cifras y Letras’ ha preparado tres especiales protagonizados por concursantes famosos: Ana Belén y Marina San José serán las invitadas del 25 de diciembre; Manuela Velasco y Marina Castaño concursarán el 1 de enero, y en el Día de Reyes, Jorge Blass y Roberto Álamo. 'Saber y Ganar' celebrará la Navidad con alumnos de 4º ESO. Del 24 de diciembre al 6 de enero, 14 entregas en las que competirán para financiar actividades o recursos para su centro.

En La 2 sonarán acordes navideños en ‘Los Conciertos de La 2’. El día 24, ‘Especial Música en Nochebuena’ de la Orquesta y Coro RTVE, desde la Capilla del Palacio Real. Organizado por Patrimonio Nacional, estará dirigido por Carlos Mena. El jueves 25, doble cita: a las 12:00, Concierto especial desde Ávila, con motivo del 40º aniversario de la declaración de Ávila como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Christoph Köning dirigirá la Orquesta Sinfónica RTVE con un programa de Ludwig Van Beethoven; y a las 20:00 en directo, Concierto Extraordinario de Navidad desde Tenerife. Pablo González llevará la batuta de la Orquesta Sinfónica de Tenerife. El domingo 28, a las 08:30, Fundación Juan March: Jubilate Ibérico ‘Dios ha nacido’, cedido por la Fundación, con el Grupo Cantoria bajo la dirección de Jorge Losana. El Concierto de la Gala de Reyes cerrará el programa navideño.

Y como gran novedad, este año, La 2 le hará la competencia a Neox con sus propias precampanadas, que se emitirán el 30 de diciembre a partir de las 23:30 horas tanto en La 2 como en RTVE Play con Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado.

RTVE Play: las preuvas, el estreno de 'Make Up Stars' y 'La Caza. Irati'

‘Open Play’ tendrá varios especiales. El día 22, el programa producido por El Terrat (THE MEDIAPRO STUDIO) madruga para vivir una de las jornadas más especiales de las fiestas en una emisión especial de la Lotería de Navidad. Y el día 30 despide el año con una gran gala cargada de humor, actuaciones musicales y sketches. Conducida por Ángela Fernández, Lara Palma y Taka, es una producción de RTVE Play en colaboración con El Terrat (The Mediapro Studio que contará con algunos de los rostros de ‘Open Play’ como Miguel Maldonado, Héctor de Miguel (Quequé) o Ignatius.

Y, después, llegan las preuvas más divertidas. En directo, desde la Puerta del Sol de Madrid nos preparamos para las campanadas con Inés Hernand, Aitor Albizua y Miguel Maldonado. Se emitirá el día 30 a las 23:30 en RTVE Play y La 2.

El color llega con ‘Make Up Stars: Drag Tour’. El talent de maquillaje presentado por Pilar Rubio vuelve en una edición más intensa rodada íntegramente en Maspalomas, Gran Canaria. Carmen Farala y Cristo Rodríguez son el jurado que tendrá como objetivo encontrar al mejor maquillador Drag de España. Los seis concursantes contarán con Benita como confidente. Los tres primeros programas se emiten el domingo 21 y los tres últimos el 28.

‘Al cielo con ella’ también emitirá un especial navideño el próximo 27 de diciembre. Contará con José Mota, Lalachus, Clara Ingold, la actuación navideña de Califato ¾ y más sorpresas.

Los amantes del cine disfrutarán gratuitamente de una gran variedad de títulos aclamados con el lanzamiento de Cine Club Play, un nuevo espacio con la incorporación a su catálogo de 60 películas imprescindibles y algunas de las obras más destacadas del cine independiente y de autor reciente. RTVE Play ampliará además esta Navidad su catálogo de series con el estreno de la cuarta temporada de 'La Caza. Irati' y grandes producciones internacionales como ‘Victoria’, ‘Poldark’, ‘Todas las criaturas grandes o pequeñas’ y ‘Sanditon’.