Los artistas que actuarán en los especiales musicales de La 1 de TVE en Nochebuena: Ana Mena, Amaral o Pablo López

RTVE ha presentado su programación de Navidad. Fechas que suelen ser para La 1 en audiencias, de ahí su gran apuesta. Y entre lo anunciado, se han avanzado algunos de los artistas que van a acompañar a Abraham Mateo y Dani Fernández, los cantantes que protagonizarán este año los dos especiales musicales que emitirá la cadena en Nochebuena.

Este año se ha decidido otorgar los especiales de Navidad a dos de los artistas más jóvenes de nuestra industria, que se han consolidado como grandes estrellas emergentes de la música a pesar de su corta edad. El primero lo de los especiales será el de Dani Fernández y el segundo el de Abraham Mateo.

Y ambos, que toman el relevo de Estopa y Rosario Flores, contarán con invitados del alto nivel para amenizar una noche en familia como es la del 24 de diciembre. Tal y como ha adelantado RTVE, Ana Mena, Amaral, Pablo López, Manuel Carrasco y el grupo Arde Bogotá serán algunos de los que actuarán, pero habrá más que, de momento, no han sido desvelados.

Por otro lado, también se ha revelado la identidad de los presentadores de 'Telepasión 2025', el tradicional espacio que sigue al Mensaje de S.M. El Rey y que precede a esos clásicos especiales musicales. Llevará por título 'Telepasión: Mi gran noche' y contará con más de 130 participaciones de trabajadores de RTVE.

Serán Aitor Albizua y Lalachus quienes se pongan al frente de este histórico programa que pone a bailar a presentadores, colaboradores y actores de RTVE. En el caso de Aitor, repite por tercer año consecutivo. Lalachus, por su parte, debuta y recoge el testigo de Patricia Conde, que se desvincula tras dos años siendo presentadora.

Así, el conductor de 'Cifras y letras' en La 2 y la colaboradora de 'La Revuelta' de David Broncano en La 1 son los rostros escogidos para 'Telepasión 2025'. Un dúo que promete momentazos.