La pareja de presentadores que elige TVE para 'Telepasión 2025' en La 1, con un importante relevo

RTVE ha presentado este martes, 16 de diciembre, su programación navideña en un evento especial al que ha acudido El Televisero. Y, entre otras muchas cosas, se ha anunciado quiénes serán los presentadores de 'Telepasión 2025', uno de los formatos más emblemáticos de la Nochebuena. Hasta ahora, sus identidades eran uno de los grandes misterios.

Este año, serán Aitor Albizua y Lalachus quienes se pongan al frente del programa musical en el que participan presentadores, colaboradores y actores de todos los espacios de La 1, La 2, Canal 24 horas y Clan para la noche del 24 de diciembre.

En el caso de Aitor, repite por tercer año consecutivo. Lalachus, por su parte, debuta y toma el relevo de Patricia Conde, que se desvincula tras dos años siendo presentadora. Así, el conductor de 'Cifras y letras' en La 2 y la colaboradora de 'La Revuelta' de David Broncano en La 1 son los rostros escogidos para 'Telepasión 2025'. Un dúo que promete momentazos.

El tradicional espacio que sigue al Mensaje de S.M. El Rey y que precede a los clásicos especiales musicales de Nochebuena, que este año estarán protagonizados por Dani Fernández y Abraham Mateo -en este orden-, llevará por título 'Telepasión: Mi gran noche' y contará con más de 130 participaciones de trabajadores de RTVE.

Respecto a los musicales, TVE también ha avanzado algunos de los cantantes invitados que acompañarán a Dani y Abraham en sus respectivos especiales. Amaral, Ana Mena y Arde Bogotá colaborarán en una noche por la que La 1 apuesta fuerte y que se lleva de calle cada año.

La Nochebuena es de la cadena pública indisputablemente y así se constató el año pasado con su mejor audiencia en los últimos años. Estos fueron los datos: 'Telepasión' (22,8%), Estopa (25,1%), Rosario Flores (24,4%) y 'Viaje al centro de la tele' (20,5%).