Así será el especial de Nochevieja de José Mota en TVE, inspirado en el fenómeno de Netflix y con 2 destacadas imitaciones

TVE ha avanzado los primeros detalles del emblemático programa de Nochevieja de José Mota en La 1 para despedir el año. En la presentación de la programación navideña, que ha tenido lugar este martes, se ha desvelado el título oficial, el eje argumental y algunos de los más destacados sketches que albergará este especial.

El veterano humorista intentará sacar una sonrisa en la última noche del 2025 y hacer balance de doce meses marcados fundamentalmente por una polarización política y social efervescente en nuestro país. Por eso, este año el programa se articulará en torno a la 'guerra' de nuestros representantes políticos por acaparar votos.

Se titulará 'El juego del camelar', con políticos compitiendo por una urna llena de un millón de papeletas en diferentes retos como el juego de la silla. Así, José Mota se inspira en el fenómeno internacional de Netflix, la serie coreana 'El juego del calamar', cambiando el dinero por el que mueren sus participantes por sufragios electorales.

Además, a la espera de anunciarse qué cameos formarán parte de la emisión, se ha adelantado que Óscar Puente, el ministro de Transportes, será uno de los numerosos rostros que imitará Mota. Se convertirá -aseguran- en uno de los sketches más relevantes del programa.

Por otro lado, en el tráiler que ya ha lanzado RTVE sobre 'El juego del camelar' se observa cómo José Mota también interpretará a Donald Trump, figura importante del año como presidente de Estados Unidos. Será otra de las parodias estelares. Entretanto, en el avance aparecen representadas otras caras muy reconocidas como Isabel Díaz Ayuso o Gabriel Rufián, entre otros.

Por supuesto, la judicatura, también protagonista en este 2025, sobre todo tras la polémica sentencia condenatoria al ex Fiscal General del Estado, tendrá igualmente un hueco reseñable en el programa de Nochevieja de La 1 de TVE.