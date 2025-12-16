Carlos Latre destapa su conversación con Buenafuente tras su baja de las Campanadas: "Hay que ir con calma"

Hace unos días Andreu Buenafuente anunciaba que finalmente no presentará las Campanadas de TVE junto a Silvia Abril, como estaba previsto, debido a su estado de salud. Inmediatamente, sus amigos y compañeros de profesión se volcaron con él. Entre ellos se encuentra Carlos Latre quien, ahora ha desvelado la conversación que tuvo con el presentador de 'Futuro Imperfecto'.

El cómico ha concedido una entrevista a El Mundo donde, además, confiesa que le encantaría en un futuro dar las Campanadas. Al 2026 le pide "mucha salud": "No voy a pedir trabajo, porque por suerte está cubierto. Me gustaría pedir mucha salud y esa capacidad de poder no parar". También cuenta, entre risas, que hace todo tipo de rituales en Nochevieja: "Me pongo calzoncillos rojos, ligueros rojos, tiro anillos, robo anillos para tirarlos en las copas, hago absolutamente de todo".

Más información El psiquiatra Alejandro Martínez hace este retrato de Buenafuente y analiza con detalle su renuncia a las Campanadas

Carlos Latre: "Uno de mis sueños es dar las Campanadas"

Precisamente a raíz de hablar de la última noche del año, sale a relucir el tema de Andreu Buenafuente, quien finalmente no presentará las Campanadas de TVE junto a Silvia Abril. A la pregunta de si le gustaría ser él quien estuviera en la Puerta del Sol el 31 de diciembre, reconoce que "estoy en Mediaset, no me pueden llamar de La 1. Pero sí que me encantaría dar las Campanadas. No las he dado nunca y es uno de mis sueños. Me encantaría. Espero que ocurra algún día".

Sobre Buenafuente, el humorista desvela que ha tenido una conversación tras caerse de las Campanadas. "Hoy he hablado con Andreu y con Silvia para conversar y decirles que hay que ir con calma. Yo vengo de un año hiperconvulso también y todos necesitamos parar. ¿Has visto cómo funciona la Fórmula 1? Todos necesitamos parar en boxes, reajustar tornillos y no pasa nada. Además, Andreu es un grande. Todos le queremos, todos le respetamos y respetamos esos momentos".

En su caso, él también necesitaba parar, y así lo hizo. "He parado en verano y después he hecho una locura: he hecho 'Got Talent', que se va a estrenar ahora, Ana Rosa y 'El rey del mando', además de muchísimos shows de empresa. Más de 30 desde septiembre. Y la próxima semana tengo cuatro más. Además, tengo producciones, eventos y muchas cosas", explica Carlos Latre sobre sus próximos proyectos profesionales.