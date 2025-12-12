RTVE se queda sin presentadores para las Campanadas 2026: Andreu Buenafuente y Silvia Abril caen a escasas dos semanas

Situación insólita para RTVE, que se queda sin presentadores de cara a la retransmisión más importante del año a escasas dos semanas. Andreu Buenafuente ha anunciado a través de un comunicado en vídeo que deberá alargar su período de descanso y el parón de su agenda profesional y que, por tanto, no dará las Campanadas 2025-2026 con Silvia Abril a pesar de que desde la corporación se aseguró que no habría ningún problema y que esa baja médica no afectaría.
Sin embargo, "su recuperación le llevará un poco más de tiempo, el necesario para volver al 100% en todos sus proyectos profesionales", se subraya desde la cadena pública. "Esto implica que ni él ni Silvia Abril podrán presentar el 31 de diciembre las Campanadas de TVE", confirma en sus perfiles oficiales RTVE, agradeciendo la comprensión y transmitiendo su apoyo más sincero al cómico.
Adjunto, el vídeo en el que Andreu Buenafuente da explicaciones del porqué de esta drástica decisión: "Ya sabéis, tuve un episodio de estrés, algo común, no agradable, pero común en una sociedad como esta, acelerada. En mi caso, con trabajos que yo mismo me origino, me motivo y yo mismo creo: televisión, cine, radio, teatro... Hubo un momento en el que ya no pude, me desalineé y mi cuerpo dijo: tienes que parar. Y así lo hice".
"No creo que tenga que acelerar una recuperación. Tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz", ha sentenciado el humorista y presentador de forma categórica. Por ello, aunque la idea inicial era reaparecer, tomarse las uvas desde la Puerta del Sol y dar la bienvenida al Año Nuevo, "no va a ser posible hacer las Campanadas con Silvia Abril". "Os lo quería decir yo por aquí", ha zanjado.
"No veo ninguna cosa buena en forzarme para hacer un trabajo de un día. Hay que volver bien y estar en la senda, en el avance y en la serenidad para volver a hacer lo que me gusta (…) Desde aquí, gracias a TVE por el apoyo desde el primer momento. No es fácil parar una maquinaria del entretenimiento, pero mi televisión me ha apoyado y eso es muy importante", ha proseguido Andreu Buenafuente, poniendo en valor la comprensión de RTVE.
Tras confirmar su renuncia a las Campanadas para priorizar su salud, el catalán ha compartido cuáles serán sus próximos pasos. "Voy a seguir recuperándome, bien acompañado, querido, respetado, cuidado y, cuando sea posible, volveré a la cotidianidad que sea. No sé qué es lo que pasará, pero la falta de un horizonte exigente es lo que necesita una persona que ha parado por un estrés", ha recalcado, dejando en el aire cuando será su regreso a TVE y a la Cadena SER.
"No haremos las Campanadas, pero habrá más cosas en el futuro cuando uno esté sereno, tranquilo y en disposición", ha concluido Andreu Buenafuente, que también ha colocado el acento en los profesionales que le están ayudando a reponerse en este bache de salud.
Así las cosas, RTVE se queda sin presentadores para las Campanadas a tan solo 19 días de la Nochevieja. Ante una situación sobrevenida como esta, la cadena pública no ha dado cuenta aún de quiénes serán los sustitutos de Andreu Buenafuente y Silvia Abril en la madrileña Puerta del Sol. La cadena se encuentra ahora en la complicada tesitura de buscar un recambio rápido.
