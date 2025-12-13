El psiquiatra Alejandro Martínez hace este retrato de Buenafuente y analiza con detalle su renuncia a las Campanadas

Este viernes, 12 de diciembre, Andreu Buenafuente anunciaba a través de un vídeo compartido en redes sociales, que finalmente no presentará las Campanadas de TVE junto a Silvia Abril. Su decisión estaba motivada por sus problemas de salud mental que le llevó a anular su agenda profesional temporalmente.

Un mensaje que ha sido aplaudido y respaldado por numerosos compañeros de la profesión, como Jordi Évole o Iñaki López, así como por el propio presidente de RTVE, José Pablo López. Las reacciones a este anuncio no se hicieron esperar. Entre ellas, cabe destacar la de un psiquiatra y experto en salud mental, Alejandro Martínez Rico, quien ha alabado la valentía del presentador por dar voz a quienes, como él, sufren de estrés y ansiedad.

"Hay que ser muy valiente, muy honesto y muy inteligente para hacer esto en el evento televisivo más importante del año", ha empezado diciendo el experto en su perfil de Instagram, antes de dar paso al vídeo de Buenafuente. En él, el comunicador catalán explica los motivos por los que ha decidido no estar en la Puerta del Sol junto a su mujer la noche del próximo 31 de diciembre.

El importante mensaje de Buenafuente sobre la salud mental

"Ya sabéis tuve un episodio de estrés, algo muy común en una sociedad como esta, un poco acelerada. Y en mi caso con trabajos que yo mismo me origino y me motivo y yo mismo creo: radio, cine, televisión, teatro… Hubo un momento en el que ya no pude, me desalineé y mi cuerpo dijo 'tienes que parar', y así lo hice", comenzó diciendo Buenafuente en el vídeo publicado en redes sociales.

"Esto es un poco lento. Si queremos hacerlo bien, va a llevar un poquito más de tiempo. No creo que tenga que acelerar la recuperación. Tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz. Y por consiguiente no va a ser posible hacer las Campanadas con Silvia Abril. No veo ninguna cosa buena en forzarme para hacer un trabajo un día. Hay que volver bien, hay que estar en la senda, en el camino, en el avance y la serenidad para volver a hacer lo que me gusta", concluye.

El psiquiatra Martínez Rico alaba la valentía del presentador

Alejandro Martínez Rico no solo dedicó un post de Instagram a hablar de la importancia del mensaje del presentador de 'Futuro Imperfecto’' sino que también le dedicó unas palabras de apoyo y cariño en la publicación del propio Buenafuente en Instagram. "Andreu, gracias. Te lo digo como psiquiatra y como persona", comienza escribiendo el doctor en la sección de comentarios.

"Gracias por tu honestidad y por poner en palabras algo que sigue costando mucho decir en voz alta: que incluso cuando todo va bien por fuera, por dentro se puede estar luchando, que el éxito no protege la ansiedad y que escuchar al cuerpo y a la mente no es rendirse, es cuidarse. Renunciar, parar, decir 'ahora no puedo' en una sociedad que premia no bajarse nunca del tren es un acto enorme de valentía, y tu gesto manda un mensaje muy potente: la salud mental importa más que cualquier foco, cualquier aplauso o cualquier expectativa externa", añade.

El experto concluye con un deseo: "Ojalá entendamos que la calma no se alcanza apretando más, sino aflojando, que parar a tiempo no es perder, es llegar entero. Gracias por dar permiso a tantos que hoy se sienten desbordados y no se atreven a frenar; gestos así también sanan".