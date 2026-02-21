Así ha sido el esperado regreso de Andreu Buenafuente tras su baja médica: "Ha sido como morirte en vida"

Este sábado, 21 de febrero, ha sido muy especial para Andreu Buenafuente. El presentador ha regresado al estudio de 'Nadie sabe nada', su programa en la Cadena SER, tras varios meses de ausencia por motivos de salud que le llevaron también a dejar 'Futuro Imperfecto', el espacio que presentaba en TVE.
'Nadie sabe nada: una nueva esperanza'. Así ha bautizado Berto Romero la entrega de este sábado ante el regreso de su compañero, tras cogerse la baja por prescripción médica. El catalán ha querido arrancar agradeciendo a todas las personas que se han preocupado por él en todo este tiempo. "De entrada solo me gustaría decir una cosa: quiero agradecer muchísimo todas las muestras de cariño y apoyo que he recibido estos tiempos", ha empezado diciendo Buenafuente, quien ha definido este periodo como una etapa desconcertante.
"A algún amigo le he comentado: 'esto ha sido como morirte en vida'. Esto es como asistir a tu funeral estando vivo", explicó el cómico. Además, confesó que le habían ayudado mucho los mensajes recibidos en esta época tan complicada de su vida: "Bromas aparte, que sepáis que cada muestra (de cariño) la he recibido como agua de mayo. Y sería un cretino, que no lo descarto, pero lo sería si no dijera ahora que muchísimas gracias a todo el mundo".
Andreu Buenafuente actualiza su estado de salud
"¿Cómo estás?", le ha preguntado Berto Romero a propuesta del propio Buenafuente, quien ha explicado que se encuentra "mejor". "Bienvenido", ha añadido su compañero, desatando los aplausos del público presente en los estudios de Barcelona donde se graba el programa radiofónico.
Tras esto, tirando de ironía, Berto Romero ha añadido: "Yo también quiero agradecer las muestras de cariño que me habéis dado a mí para él. Lo he agradecido un montón, pero ha habido algún día también que yo no sabía como reaccionar". Y, aunque ha reconocido que no es mucho de decir esas cosas, también ha querido "agradecer al equipo de 'Nadie sabe nada' que ha conseguido mantener viva la llama de este programa durante todas estas semanas que no hemos hecho programa, pero se han trabajado resúmenes muy interesantes", ha concluido el cómico.
Aunque bromeó que con que no había escuchado todos, "no os quiero engañar, no me gusta escucharme porque me acoplo", pero puso en valor el esfuerzo de la redacción por agrupar momentos y conceptos del programa en especiales temáticos. Tras estos agradecimientos, Berto Romero y Andreu Buenafuente comenzaron con el programa habitual.
Buenafuente vuelve al trabajo tras varios meses de baja por prescripción médica
Su regreso al programa de la Cadena SER llega tras un proceso de recuperación que comenzó el pasado 21 de noviembre, cuando anunció que se retiraba una temporada por estrés. Semanas después, anunció que tampoco presentaría las Campanadas en TVE junto a su mujer, Silvia Abril, como estaba previsto. Y es que el exceso de trabajo le acabó pasando factura. En aquel momento compaginaba 'Nadie sabe Nada' con la segunda temporada de 'Futuro Imperfecto' en TVE y su obra teatral 'El Tenoriu'.
Hace unos días, Buenafuente ya reapareció en 'La Ventana' de la SER con motivo del Día de la Radio. Al ser preguntado por su estado de salud, explicó que estaba "mejor, recuperando en línea ascendente". Y reconoció que había sido esa acumulación de trabajo lo que le había acabado pasando factura: "Tanto trabajo al final te saca de la carretera". "Lo que tengo que hacer es volver a hacer las cosas que me gustan", reconoció, entre ellas la radio: "Me gusta mucho hacer radio y ecucharla".
