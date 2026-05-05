David Broncano se pronuncia tras el incómodo momento que vivió con Jordi Évole en la grabación de 'La Revuelta'

Berto Romero ha regresado a 'La Revuelta' este lunes para presentar su nueva película 'Pizza movies', que llegará a los cines el próximo 15 de mayo. Y durante su reencuentro con David Broncano, ha terminado reflexionado sobre la naturaleza "agresiva" de sus primeras visitas al programa, lo que ha llevado al presentador a sincerarse sobre "el susto" que vivieron el jueves pasado con Jordi Évole por su problema de salud.

Nada más reencontrarse con el humorista, el actor ha reflexionado sobre su historial en 'La Resistencia' y en el espacio de TVE, que ya había visitado anteriormente. "Hemos pasado por varias etapas, creo que ahora estamos más tranquilos, hubo una etapa de mucha violencia, sobre todo por tu parte. Me obligabas a hacer cosas que no quería", ha recordado el invitado.

David Broncano desvela cómo se vivió realmente el ataque de cataplexia de Jordi Évole en 'La Revuelta': "Es una movida"

"Alguien me ha dicho 'a ver si no te hace beber agua de un charco'...", ha señalado Berto Romero rememorando entre risas algunas de las jugarretas a las que David Broncano le sometía durante sus primeras visita en Movistar Plus+. "Digamos que cuando venías era agresivo, pero era algo mío sí", ha reconocido el conductor de 'La Revuelta' antes de sincerarse sobre el reciente susto que han tenido a causa del ritmo frenético del programa.

Casi nos cargamos al pobre @jordievole el otro día. No es buen programa para venir con cataplejia #LaRevuelta @Berto_Romero pic.twitter.com/A1M4DzlU0L — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 4, 2026

Y es que, durante la visita de Jordi Évole el pasado jueves, el presentador tuvo que frenar su bienvenida al escenario para que el periodista cogiese asiento debido a su delicada condición. "No sé si visteis el programa del jueves, pero Jordi tiene cataplexia y cuando tiene emociones fuertes se queda... se atora", ha explicado el humorista, reconociendo que llegó a temer por el estado de su invitado cuando lo vio sentarse visiblemente fatigado.

"Es jodido porque si se desmayase se queda como en un hilo", ha remarcado Berto Romero, insistiendo en que conoce la condición de Évole y cómo le afectan ese tipo de situaciones. "Hubo un momento en el que me preocupé, porque no sé que sentirá él por dentro pero hubo un momento en el que lo escuché con hilo de voz decir 'para ya por favor", ha recordado David Broncano, confesando el momento "de pánico" que vivió al pensar que el comunicador se desplomaría.

"Supongo que tú satisfecho", le ha recriminado el invitado de este lunes con sorna. "A ver, también sé qué él disfruta la broma pero...", ha señalado Broncano, reiterando su preocupación. "Hicimos bromas pero para él es una movida", ha insistido el conductor de 'La Revuelta', sin pronunciarse más allá sobre lo ocurrido el pasado jueves. "A todas luces fue incómodo", sentenciaba Berto sobre la escena, que terminó con Évole recuperándose y continuando con la entrevista sin más incidentes.