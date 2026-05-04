Lola Lolita revela en 'La Revuelta' el peaje que pagó como colaboradora de 'El Hormiguero': "Empecé a ir al psicólogo"

Lola Lolita ha regresado a 'La Revuelta' este lunes para promocionar la tercero edición de Lola Lolita Land, su propio festival que reabrirá sus puertas en Madrid a finales de mayo. Sin embargo, ha aprovechado su visita a David Broncano para postularse como el nuevo fichaje del programa de TVE, confesando su mala experiencia en 'El Hormiguero' por todo "el hate" que recibió durante sus seis meses como colaboradora de Pablo Motos.

"Cuando estuve en el otro bando, porque yo vine aquí y me fui al otro bando.... El de tu amigo Pablo. Estuve seis meses trabajando con él", ha comenzado recordando la influencer descolocando al conductor de 'La Revuelta', que era completamente ajeno al puesto de la creadora de contenido en su programa rival. "Pero he vuelto, uno siempre vuelve donde fue feliz", ha sentenciado la invitada lanzando un dardo al espacio de Antena 3.

Lola Lolita rememora su etapa como colaboradora en 'El Hormiguero' y los insultos que recibió: "Me dio pena"

"Pues ya no vuelves al otro lado, olvídate", señalaba Grison entre risas poco antes de que Lola Lolita se sincerase sobre su verdadera experiencia colaborando en el programa estrella de Atresmedia. "El año pasado estuve seis meses con una sección, a ver cuando me dais una aquí que me encantaría", ha sugerido entonces la joven, dejando claro su interés por compaginar su actividad en redes sociales con un puesto en el programa de David Broncano.

📺 LOLA LOLITA lanza un DARDO a PABLO MOTOS y su paso por EL HORMIGUERO al hablar sobre el hate que recibe:



“cuando estuve en el otro bando. tu amigo pablo que estuve trabajando 6 meses con él… pero he vuelto. uno siempre vuelve a donde fue feliz” pic.twitter.com/yuGZuE5Udp — ‎rs10 (@rafalozzz) May 4, 2026

Lejos de recordar el contenido que dio en el programa, la influencer ha recordado con cierto desprecio el rol que desempeñó durante su estancia. "La verdad que era una sección donde no se podía sacar nada, pero ahí estaba...", ha rememorado la joven, que compaginó su sección 'Los Lola trucos' en el espacio de las hormigas con su participación en 'El Desafío', ambos producidos por 7 y Acción, la productora de Pablo Motos.

"A raíz de ese programa empecé a recibir muchísimos insultos de gente de 40, 50 y 60 años, a los que nunca había estado acostumbrada. Ya no era solo gente joven", ha confesado entonces Lola Lolita, sincerándose sobre el impacto negativo que tuvo su aparición en el espacio de Antena 3. "Dije pero si puedo ser su hija y me están poniendo a parir... Pero bueno fue una experiencia, aprendí bastante. Me dio un poco de pena", ha recordado la invitada.

"Yo creo que no le puedo gustar a todo el mundo, pero un poco de educación. Además yo cuando pienso algo mal de una persona, sinceramente no lo hago público...", terminaba señalando la creadora de contenido mientras David Broncano subrayaba su asombro al comprobar como un perfil de audiencia "más maduro" puede ser más cruel e infantil que su target principal, generalmente conformado por jóvenes en redes sociales.

Las consecuencias de esta experiencia llevaron a Lola Lolita a tener que recurrir a ayuda profesional: "Empecé a ir el psicólogo"; y acto seguido ante la sorpresa de Broncano ha confirmado que acudió a terapia "a raíz de eso": "Sí, justo, es psicólogo y terapeuta y me ha venido muy bien, la verdad. Siempre me he reforzado con amigos y familia. Pero me ha ido bien la ayuda profesional", ha concluido.