Jordi Évole se dirige públicamente con este mensaje a Ayuso tras la emisión de la entrevista al exfiscal general del Estado

Aunque en un principio LaSexta había anunciado que 'Lo de Évole' acabaría la temporada con la entrevista a Alejandro Sanz, tenían una sorpresa preparada para toda la audiencia. Jordi Évole entrevistaría en un último progama a Álvaro García Ortiz, el exfiscal general del Estado. Estaba claro que esta entrega iba a generar mucho ruido, como así ha sido.

Esta era la primera entrevista de García Ortiz tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados tras la denuncia interpuesta por Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El veredicto produjo una crisis sin precedentes en la Fiscalía y la dimisión inmediata del entonces fiscal.

Durante su charla con Jordi Évole, García Ortiz ha calificado su condena como una "muerte civil" de la que todavía se está recuperando. Además, ha insistido en la que siempre ha sido su defensa, que no filtró ningún correo y que simplemente se ha dedicado a "contar la verdad" frente a una "calumnia" contra la Fiscalía.

Según el ex fiscal general, esa calumnia tuvo "tres momentos" y los tres salieron de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. El primero, la mentira de que era el fiscal quien ofrecía a negociar; el segundo, que se había retirado la oferta a González Amador y se había prohibido el acuerdo; y el tercero, que esa orden venía "de arriba".

García Ortiz se defiende ante Jordi Évole y señala a la Presidencia de la Comunidad de Madrid

Todas estas mentiras las compartió Miguel Ángel Rodríguez, jefe del Gabinete de Ayuso, en su cuenta de X el mismo día que se publicaron las noticias sobre las negociaciones entre la Fiscalía y la defensa de González Amador. "Resumen de la locura de hoy: la Fiscalía ofrece por email un acuerdo al sr. González; antes de que pueda responder, la misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes de arriba para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio", escribió M.A.R en X.

Antes estas acusaciones, Álvaro García Ortiz decidió emitir una nota de prensa que aclarase los hechos: "Estaban calumniando a la Fiscalía, había que dar una respuesta institucional. Había un interés informativo y una necesidad". Ahora, en su entrevista a Jordi Évole, ha explicado que el bulo provenía de la Comunidad de Madrid, y que el "choque institucional era tan importante que merecía una respuesta".

Él siempre se ha hecho responsable tanto de la publicación como del contenido de la nota, alegando que era "contar la verdad". Finalmente, fue condenado tanto por la filtración como por el comunicado. Durante la entrega de 'Lo de Évole', el exfiscal también ha dejado claro que su propósito con la nota era defender a la Fiscalía frente a la "intoxicación" por parte de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que "cuestionaba a la institución, su profesionalidad y la de sus componentes".

El mensaje de Jordi Évole a Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez

Tras la emisión del programa de La Sexta, que ha generado infinidad de reacciones en redes sociales, Jordi Évole no ha dudado en lanzar un órdago tanto a Isabel Díaz Ayuso como a Miguel Ángel Rodríguez, los más perjudicados por las declaraciones de Álvaro García Ortiz.

A través de su cuenta de X, el presentador ha escrito lo siguiente: "Las puertas de 'Lo de Évole' siguen abiertas a cualquiera de los protagonistas de #LodelFiscal. Presidenta de la Comunidad de Madrid. Su jefe de gabinete. El Sr. González Amador o los Magistrados de la Sala 2ª del Tribunal Supremo. Gracias por acompañarnos una temporada más".