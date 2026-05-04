Atresmedia anuncia la nueva oferta para la noche del domingo tras la retirada de 'Lo de Évole' de la programación

La Sexta ya tiene sustituto para 'Lo de Évole'. El programa presentado por Jordi Évole ha finalizado la temporada este domingo 3 de mayo con la polémica entrevista a Álvaro García Ortiz, exgeneral fiscal del Estado. 'Anatomía de...' será el formato que ocupará su franja, aunque todavía no se sabe fecha exacta del estreno.

Ha sido la propia cuenta de X del programa conducido por Mamen Mendizábal la que ha compartido un avance de la nueva temporada, que contará con rostros muy populares de todos los ámbitos. "Nuevas historias. Con los mejores testimonios. Muy pronto, vuelven los domingos de 'Anatomía' en La Sexta", han escrito junto a la pieza promocional.

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En el vídeo podemos ver algunos de los invitados a los que entrevistará la periodista en esta nueva tanda de episodios. Paco León, Josep Borrell, Carmen Calvo, Pedro Ruiz, María del Monte, Silvia Abril, Yolanda Ramos o Matías Prats, entre otros, se sentarán frente a Mamen Mendizábal para hablar de aspectos de su vida profesional, y también personal.

Nuevas historias. Con los mejores testimonios.



Muy pronto, vuelven los domingos de Anatomía.

En @LaSexta pic.twitter.com/XbwRRZnp41 — ANATOMÍA DE (@anatomia_tv) May 3, 2026

Con su regreso, 'Anatomía de' se consolida como una de las grandes marcas de la parrilla de La Sexta con el estreno de su cuarta temporada en la noche de los domingos. Este formato de entrevistas conducido por Mamen Mendizábal también está producido por Producciones del Barrio, la productora audiovisual de Jordi Évole, que también está detrás de formatos como 'Lo de Évole' o 'Salvados' con Gonzo.

‘Anatomía de…' es un innovador programa que reconstruye los momentos de la historia de España más olvidados con la narrativa de un true crime. A lo largo de sus tres primeras temporadas ha buscado la intrahistoria de los casos más mediáticos que han impactado a la sociedad española. Un novedoso formato que ha logrado el respaldo del público, logrando en su última temporada una audiencia media del 6,6% de cuota de pantalla y 749.000 espectadores.