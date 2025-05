Mamen Mendizábal condena sin filtros que TVE emita 'La Familia de la Tele': "Televisión sin calidad y con manoseo"

Con el estreno de la tercera temporada de 'Anatomía de' en El Televisero pudimos hablar con Mamen Mendizábal y le preguntamos por cómo veía TVE y qué opinaba de la llegada de 'La familia de la tele' y la presentadora no pudo ser más rotunda con su opinión.

"A mí la verdad es que me gusta que haya una televisión pública plural, independiente y que vayamos todos trabajando en ese sentido. Y me hace plantearme si lo más plural e independiente y que tenga que ver con el servicio público es recuperar todo lo que tiene que ver con el universo de 'Sálvame' para las tardes de La 1. No lo sé, yo de una televisión pública espero algo más y es algo que me deja inquieta porque pensaba que el cambio de TVE iba por otros lares", fueron sus palabras.

Este martes, Mamen Mendizábal visitaba 'Transmite la SER', el podcast de Juan Carlos Ortega en la Cadena SER y el locutor no dudaba en preguntarle a la presentadora por lo que dijo del salto del universo 'Sálvame' a TVE.

"¿Qué opinas de la televisión pública y cómo está ahora? Porque leí unas declaraciones tuyas en las que criticaste la incorporación del corazón?", le cuestionaba. "Es que yo creo que la televisión pública ha tenido muchos aciertos en esta última temporada pero introducir una televisión sin los parámetros de calidad y con el manoseo que nos han dado los programas de corazón no creo que sea territorio de la pública", defendía Mamen Mendizábal.

"Está muy bien en apuestas privadas que efectivamente su apuesta es otra, pero yo de la pública siempre espero un poquito más, es como de la familia que uno espera siempre un poquito más", añadía utilizando así el símil con el título del formato de las tardes de La 1. "Y además al ser una televisión pública que se paga con nuestros impuestos tenemos el derecho de exigir unos mínimos de calidad", sentenciaba la presentadora.