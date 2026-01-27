Kiko Matamoros se pronuncia como nunca antes sobre el verdadero motivo tras el fracaso de 'La Familia de la Tele' en RTVE

Con el final de 'No somos nadie' a la vuelta de la esquina, los últimos resquicios del universo 'Sálvame' en la pequeña pantalla quedan en manos de Kiko Matamoros y Kiko Hernández, que prometen resucitar el espíritu más gamberro y desenfadado de su etapa dorada en Telecinco con su nuevo late night en Youtube, 'Los Kikos TV'. Y durante una de sus últimas promos del programa, el dúo no ha evitado pronunciarse sin pelos en la lengua sobre el fracaso de 'La familia de la tele'.

Si bien Kiko Hernández acompañará a María Patiño y compañía durante las últimas emisiones de 'No somos nadie' hasta su despedida de este viernes 30 de enero, Matamoros se despidió del espacio de TEN y la productora antes de las vacaciones de Navidad dejando claro su nuevo rumbo profesional: el programa de entrevistas que encabezará de lunes a jueves con su compañero del 'eje del mal' en directo desde el Bingo Las Vegas de Madrid.

Kiko Matamoros sobre 'La familia de la tele': "Fue un fracaso coral, de todos"

Y aunque el dúo de presentadores ha atravesado algún que otro revés con el nombre del programa, originalmente titulado 'Gilipollas tú', y aún no tienen fecha de estreno, Kiko Matamoros y su compañero han iniciado su promoción con un clip en el que hablan abiertamente sobre el fracaso de 'La familia de la tele' en TVE. "La gente decía 'que no os quieren en ningún lado, que ya no", comienza señalando Hernández en el clip, haciendo referencia a la desaparición de las estrellas de 'Sálvame' de la parrilla televisiva tras su cancelación en Telecinco.

LOS KIKOS HABLANDO DE LA FAMILIA DE LA TELE 👇🏼 pic.twitter.com/KGl4JFzNxe — EliamSweet (@eliamsweet) January 25, 2026

"En parte tienen razón, hay sitios dónde no nos quieren", reconoce el tertuliano cara a cara con su compañero. "Mira lo que te pasó en La 1", señala entonces Kiko Hernández, recordando el batacazo en audiencias que supuso 'La familia de la tele' y cómo él quedó ajeno al fracaso al permanecer en TEN con 'Tentáculos' en lugar de sumarse junto a sus compañeros en su ambiciosa aventura en Televisión Española.

"A ver si la culpa de lo de La 1 va a ser mía", ha señalado Kiko Matamoros con sorna, sincerándose de lleno sobre cómo vivió el experimento fallido en la cadena pública. "Duramos seis semanas, pero yo me libré de una porque me fui de vacaciones a Grecia. Fue un fracaso coral. Es decir, no es una cosa que podamos decir, la culpa fue de Belén Esteban, de María Patiño, los productores o directores… Fue un fracaso de todos", ha reconocido el televisivo.

"A lo mejor es que ya hay formatos que no se quieren"

Sin embargo, el tertuliano no ha dudado en subrayar la lección que aprendió tras su breve paso por la corporación. "Tengo muchísimo agradecimiento a la oportunidad que se nos dio, pero no la supimos entre todos aprovechar. O a lo mejor es que es que el público de La 1 no nos quiere o que ya hay formatos que no se quieren", ha señalado el antiguo colaborador estrella de Mediaset.

Una reflexión que cobra importancia con la inminente despedida de 'No somos nadie', que pone punto final a la presencia de los rostros del universo 'Sálvame' en la franja de la tarde tras más de tres años luchando por sobrevivir en antena tras su salida de Telecinco. Por lo que habrá que esperar al estreno de 'Los Kikos tv' para conocer cómo el dúo se va a diferenciar el contenido de corazón que no funciona con un formato que movilice a la audiencia del streaming.