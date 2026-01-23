'No somos nadie' anuncia la cancelación de 'El tiempo justo' de Joaquín Prat en Telecinco: "Tiene sus días contados"

Este viernes, hemos conocido que Telecinco plantea recuperar el espíritu de 'Mujeres, hombres y viceversa' con un nuevo dating show para reflotar sus agonizantes tardes. Y parece ser que este nuevo formato, presentado por Ion Aramendi y Lorena Castell y producido por Boomerang TV, que ha avanzado Poco Pasa TV podría ocupar el hueco de 'El tiempo justo' de Joaquín Prat.

Así, según ha avanzado Kiko Hernández en 'No somos nadie', en Telecinco ya habrían dado por finiquitado el magacín que presenta Joaquín Prat a pesar de que se había renovado hasta el próximo mes de julio siguiendo los pasos de lo que ya se había hecho con 'El diario de Jorge'.

"No solamente se acaba Canal Quickie y 'No somos nadie' sino que también se acaba 'El tiempo justo'. Ya les han dicho que bye, bye, que hasta luego Lucas", informaba Kiko Hernández en 'No somos nadie' este viernes. "Ah, eso entonces voy a atar cabos con una cosa que ha publicado Poco Pasa TV", comentaba Carlota Corredera haciéndose eco de la exclusiva de la citada cuenta.

"Lo que pasa es que la productora dice que falta que compren el piloto. Ya está comprado el piloto y lo que va a sustituir a 'El tiempo justo' es '50 razones para amarte' que es lo mismo que 'Mujeres, hombres y viceversa'", sentenciaba Kiko Hernández.

💣No solo acaba "No Somos Nadie", "El Tiempo Justo" también tiene sus días contados.#NoSomos23E pic.twitter.com/8ZhOr1I99r — TEN TV (@TENtv) January 23, 2026

De confirmarse la cancelación, 'El tiempo justo' de Joaquín Prat desparecerá de Telecinco tras apenas seis meses de emisión en las tardes de la cadena. Cabe recordar que Mediaset optó por cancelar 'Tardear' después de que en su última etapa con Frank Blanco y Verónica Dulanto el formato empezara a flojear. Sin embargo, el nuevo programa de Unicorn Content lejos de mejorar a su heredero se ha mantenido en esa tendencia descendente pues raramente supera el 8-9% de la audiencia.

Así es '50 razones para enamorarte', el posible sustituto de Joaquín Prat

Según avanza también Poco Pasa TV, '50 razones para enamorarte' plantea una dinámica fácil y visual basada en los primeros encuentros, las decisiones inmediatas y la posibilidad de que terceras personas injieran y alteren el rumbo de las citas como gran gancho.

Este nuevo formato reuniría a 20 solteras y solteros (apostándose por la diversidad) que se enfrentarían a un cara a cara y a la gran pregunta: ¿habrá match o no? De ver la luz, este programa para Telecinco pretenderá aterrizar en la parrilla con la clara misión de darle una vuelta de tuerca al género del dating.